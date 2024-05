A Madarak és Fák Napja alkalmából szervezett III. Énekelj az Erdőben c. programhoz csatlakozott a Sárszentmiklósi Általános Iskola alsó tagozata is. Az éneklők létszáma Argentínától-Erdélyig az aktuális napon elérte a 35.000 főt. Az intézmény az Erdő Ajándéka Erdei Iskola csapata meghívására kapcsolódott a programhoz, amely elkötelezett híve az éneklésnek és a természet szeretetének. Az erdő tisztelete, a szívből jövő énekszó, az éltető forrásvíz, a tiszta levegő, a gyógyító növények összekapcsolják az embereket a természettel, vallja a program szervezője és az iskola is.

Az éneklés az egyik legtisztább és legerősebb energiaforrás. Olyan erőt hordoz magában, mint a tavasz, ami felébreszti a természet erőit. A hangok aktiválják az életerőt és harmóniát teremtenek.

/Marco Pogacnik/

Ebben az időpontban a Normafánál egy rendezvény keretében több száz torokból és szívből szállt fel az ének, a miklósi suliban pedig az iskola legöregebb tölgyfájának árnyékában énekeltünk közösen tavaszi dalokat, ahogy tették ezt már 1863-ban a soproni Dalos-hegyen is. A Madarak és Fák Napja egy több mint száz éves hagyomány Magyarországon, melyet minden év május 10-én ünneplünk. A hagyomány célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára.