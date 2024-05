„Magyarországon csaknem kétezer olyan kert van, amelyeket történeti szempontból – természeti, műemléki, kertépítészeti értékeik alapján – jelentősnek ítélnek a szakemberek. Történeti, történeti értékű kertjeink azon túl, hogy természeti, művészeti, műemléki értékek együttes megtartó helyei, egyben kertkultúránk többszáz éves örökségének őrzői.” – olvasható a Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) honlapján. A szakmai ernyőszervezet aktív szerepet vállal a történeti kertek gondozásában, megóvásában. – A történeti kertek egykor gyönyörű, szépen tervezett kertek voltak, amelyeknek ma is megvannak az emlékei, maradványai. A kert azonban egy folyamatosan változó, dinamikus tér, ami állandó emberi gondoskodást igényel – magyarázta Herczeg Ágnes, az MKA elnöke.

A levegőből szépen látszik a formal garden

Forrás: Gáll Attila közösségi oldala

Tovatűnt a régi pompa

Magyarán, ha nem gondozzuk, nem marad fent. Az egyik helyszín, ahol nem régen kezdődött a kertörökségi munka az értékes kert „életre keltésére”, az iszkaszentgyörgyi Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély, amely a hazai történeti kertek adatbázisában is szerepel. Az elmúlt évtizedekben a növények átvették a kastély körüli kert felett az irányítást, így az eredetileg tervezett kompozíciók eltűntek és csak nagyon kevés maradt fent az egykor csodásan gondozott, utakkal átszőtt kertből, illetve annak növényvilágából. Aki ma az Amadék, Bajzáthok és Pappenheimek kastélya körüli területen sétál, szinte semmit sem érzékel a korabeli pompából. De mitől értékes ez a kastélykert? – Maga a kastélyépület is több építészeti stílus jegyeit viseli magán a barokktól a historizmusig és ugyanez a sokszínűség jellemző a kertjére is. A barokk kert nyomait ugyan már csak a terep rendezésében lehet felfedezni, és a későbbi tájképi kert is teljesen beerdősült, de a fennmaradt dokumentumokból tudjuk, merre futottak az útjai és milyen építményei voltak, melyek közül néhánynak a romja is fentmaradt. A 20. század elején aztán a kastély előtt kialakítottak egy úgynevezett formal gardent, ami egy szépen strukturált kertrész – fogalmazott az elnök.

Magyarország egyetlen formal gardenje

A történeti kertek adatbázisának leírásából az is kiderül, hogy a kastély előtt létrehozott park teraszos kialakítása egyedülálló volt Fejér vármegyében és a Schusstig főkertész által tervezett kert számtalan növénykülönlegességet is tartalmazott. A parkot francia mintára tervezték, melynek jellemzői a szimmetrikus elrendezés, a geometrikus terepformák, a nyírt sövények, fasorok, valamint a kerti építmények (támfalak, lépcsők, medence, diadalív) és szobrok. A hazai adatbázis ráadásul nem állít kevesebbet, minthogy az iszakszentgyörgyi Magyarország egyelten formal garden-je. További különlegesség, hogy a kastély épülete két kerttörténeti stíluskorszakot köt össze: elöl a formal garden, hátul a tájképi kert. – Ismert, hogy a Pappenheimek sok időt és pénzt fordítottak a kertre, amit a kor divatjának megfelelően rendezték be. A fennmaradt dokumentumokból kigyűjthető a megrendelt növények listája is. Egzotikusnak számít pl. a ginkó, de állnak még eredeti ostorfák és tölgyek is. Az egész kertre amúgy is jellemző az egzotikus fajták és az eredeti növénytársulás keveredése – tette hozzá Herczeg Ágnes.

Az úgynevezett Vörösterasz a formal gardenből nézve

Fotó: FMH Archív (Fehér Gábor)

A régi kert ismét szép lesz!

A cél, hogy ezt a gyönyörűséget ismét teljes pompájában lehessen élvezni és olyan önálló turisztikai termékké fejleszteni, ami az év minden évszakában vonzza a látogatókat. Ehhez folyamatos fenntartásra, gondozásra van szükség, amit a helyi önkormányzat és a kastély fenntartója, a NÖF végez és amelyhez az időről időre megtartott önkéntes napok során végzett munkák is nagyban hozzájárulnak. A kert rendbetétele még csak az elején jár, de ha sikerül – Herczeg Ágnes szerint nincs lehetetlen – valóban a csodájára járhat ország-világ!