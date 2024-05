A generációk zenei nevelésében aktívan résztvevő Mihályi Gyuláné, Kodály Zoltán egyik legtehetségesebb tanítványa volt. Nemzedékek sorának ének-zene tanáraként és több kórus karnagyaként meghatározó szellemi-kulturális örökséget hagyott a városra. Mihályi Gyuláné Eszti néni hagyatékának ápolására 2007-ben hozták létre a Zenei Nevelésért Alapítványt, amely többek között az ifjúság zenei nevelésében kiemelkedő munkát végző pedagógusok elismerésére alapította a Zenei Nevelésért Díjat, melyet ezúttal is az Eszti néni munkásságának adózó emlékkoncert keretében adtak át.

– Eszti néni mindannyiunk ősforrása, ma is az ő szellemében végzik munkájukat a zenepedagógusok. Ez a város egy olyan zenei közösség, amelyben kisebb-nagyobb együttesek, zenekarok, közösségek és az őket hallgatók együtt élvezhetik és csodálhatják a muzsikát. Mindez annak is köszönhető, hogy Eszti néni ilyen igényes és mélyreható, sokakra hatással lévő módon tanította a zenét, szerettette meg az éneklést a gyerekekkel. Hatása ma is érezhető, látható. Mindez azonban nem lehetne így pedagógusok nélkül, akik Eszti néni tanításai mentén haladva gyerekek százait tanítják meg érteni és szeretni a zenét – fogalmazott köszöntőjében Kneifel Imre, a Zenei Nevelésért Alapítvány elnöke.

Az emlékesten felléptek a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a Zentai Úti Általános Iskola kórusa, valamint műsorral készültek a hosszúsétatéri óvodások is.