A három éve „Az örökség” című dráma kapcsán alakult Örökség Csoport – amelynek vezetője Somos Ákos – azóta színpadra vitt egy újabb sikeres darabot „Caligula helytartója” címmel. Idén pedig elkészült a harmadik saját előadás, amely a rendezőként, színészként és költőként is ismert Ákos – aki civilben sportriporter és magyartanár – szövegén alapul. Őt kérdeztem a dráma keletkezéséről.

– Már a Caligula bemutatója után sejtettük, hogy a kibővült csapattal megvalósított előadás után is folytatjuk a munkát. Szerettem volna olyan kortárs előadást, amelybe mindenkit be tudok vonni. A „Feszített víz” tulajdonképpen egy jelenséget mutat be: egy olyan ember, edző van a középpontban, aki nehezen viseli azt, hogy megváltozik körülötte a világ. Szembesülnie kell azzal, hogy a korábbi módszerek már nem működnek, és a környezete is másképp kezd viselkedni, mint előtte. Maga a téma valahol tudat alatt valószínűleg már a me too-mozgalmak elindulása után elkezdett mozogni bennem, hiszen sportriporterként elég sokat hallottam róla. Akkor eléggé kiábrándultam a versenysportból, de a jelenség más közegben is előfordulhat. Erős drámaiságot láttam azoknak az embereknek a sorsában, akik ilyen helyzeteket élnek át. Sokan igazságtalannak érzik a változást, amit a világ rájuk kényszerít. A darab uszodai környezetben játszódik, de nem kizárólag a sportközegről szól. Az igazság és igazságtalanság kérdését, az áldozatok és az erőszaktevő viszonyát vizsgálja, az egyén helyzetét egy átalakuló környezetben. És ugyan az edzőből, a mesterből indultam ki, de írás közben kiderült számomra, hogy ez nem egyfókuszú darab, nem kizárólag egyvalaki van a középpontban – nyilatkozta az író, rendező.

A szöveg rímes formában íródott, amely az alkotó szerint azt is szolgálja, hogy a történet ne legyen annyira naturalisztikus, inkább elemeltebbnek érezzük – a „nemtragédia” alcím is erre utal. Mivel nagyon kedveli Pintér Béla rendező és társulata előadásait, amelyekben sokszor a tartalom és a forma ellentéte teremti meg az erős atmoszférát, ezért hasonló megoldásra törekedett. A bevezető mondatok után el is indult benne a rímes forma, amelyet aztán végig tartani tudott, és a színészektől sem volt idegen.

Az előadást – amelynek kellékeit, díszletét is a társulat készítette, a rendező pedig Somos Ákos – tehát május 26-án, vasárnap 19 órakor mutatják be a V54-ben, de az utána következő napokban is látható.