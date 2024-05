Ennek a kerítésnek néhány köve ma is áll még

Fotó: Právetzné Róth Hajnalka

– Édesapám sokat mesélt a kastélyról és a grófról, akinek köszönheti, hogy egy komoly betegség után felépült és erőre kapott, mert minden nap meleg ebédet küldött neki. Annyi szép történetet hallottam, hogy amikor gyerekkoromban a művelődési ház felé jártam, mindig megálltam és eltűnődtem, milyen szép is lehetett a kastély, amit lebontottak, amire én megszülettem. A rendszerváltás után aztán volt szerencsém többször is találkozni a gróf fiaival, az ifjabb Fülöppel és bátyjával, Ferenccel, amikor szerettem volna többet is megtudni édesapjuk személyiségéről, hogy még hitelesebb legyen az őt ábrázoló fa szobrom. Sokat beszélgettünk és persze a kastély is sokszor szóba került. Talán akkor ötlött fel bennem először: el kellene készíteni a makettjét. A 90-es években már a csákberényiek számára is olyan volt az egykori épület, mint Columbo felesége: mindenki tudta, hogy volt, de senki sem látta – mesélte az ötlet megszületéséről Máhr Ferenc, szobrász, festő, aki végül belevágott a munkába.

Szirtes Edina Mókus, Erkel Ferenc-díjas énekesnő, hegedűs, zeneszerző is közreműködött a makett átadásán

Fotó: Právetzné Róth Hajnalka

Az események pedig felgyorsultak. Madarász László révén hozzájutott az épület alaprajzához, amiből sok fontos részlet kiderült. A kastélyról nem sok fotó maradt fent, olyan pedig, amin az egész épület látszik, talán egy sem. Sikerült beszélnie a Merán fivérek unokatestvéreivel is (ifj. Merán Fülöp 2021-ben Ausztriában hunyt el), akik további részletekkel segítették a munkát. – Megtudtam például, hogy a tetőn lévő mintegy négyszáz literes víztartálynak volt köszönhető, – a maketten toalettpapír gurigából készült –, hogy folyóvíz volt az alagsori konyhában. Két apró színes ábrázolást is találtam a kastélyról, amin látszott, hogy zöldek voltak az épület palettás ablakai. Én addigra a maketten már megfestettem őket. Barnára. Szóval, csinálhattam újra – nevetett Ferenc, akinek azonban ez sem vette el a kedvét a munkától.

– Amikor megkérdezték, miből készült, azt válaszoltam: lelkesedésből – mondta, aztán hozzátette: – Meg minden másból, amit találtam. A kovácsoltvas erkély például női alsóneműről leszedett csipkéből

– árulta el.