Folytatódnak a Mathias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári képzési központjának előadásai. – A nyilvános programjaink folyamatosan mennek, most a Mandiner országjáró körútjának fogunk otthont adni, ahol Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő és Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója lesznek a vendégeink. Jönnek majd hozzánk sportolók, olimpiai bajnokok is; Kőbám Rita, kétszeres olimpiai bajnok kajakozó és Jónyer István, négyszeres világbajnok asztaliteniszező érkezik majd hozzánk. Továbbá szeretném felhívni a figyelmet, hogy már lehet jelentkezni a Fiatal Tehetség Programba, várjuk a negyedikes diákokat! – mondta el Östör Annamária, az MCC székesfehérvári képzési központjának vezetője.