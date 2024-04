A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBKK) színpadán és akusztikájában csodálatosan szólt a népes fúvószenekar muzsikája. S ha háttal is áll – mert a karmester így vezényel, szemben a zenészekkel, s háttal a közönségnek – a csupa élet és tűz karvezetőnő, minden rezdülése érzékelhető. Pfiffer Zsuzsanna a szakmai tudásán túl arról is nevezetes, hogy minden porcikája együtt él a zenészeiével és a zenével. Karja, válla, feje, egész alakja – mindene muzsikál, lendül, moccan a kezével egyetemben, az érzelmei leolvashatók róla.

Jövőre lesz harminc éves a Martonvásári Fúvószenekar, ma már egyesület, amely jelenleg negyvenöt tagot számlál. Zsuzsanna karmesternő tizenöt esztendeje vezeti, tanítja őket ugyanolyan lelkesedéssel, mint a kezdetekkor. Az együttes amatőr zenészekből áll, de ez persze nem vonatkozik a tehetségükre és a tudásukra, csupán azt jelenti, hogy szerelemből, szabadidejükben játszanak igazi örömzenét. Zsuzsanna tizenkét esztendőn át csakúgy szenvedélyből végezte a karmesteri munkát, mint a zenészek, mert a művészet szakmai művelése kemény munka is egyben. Zeneművészeti Főiskolát végzett Pécsett, folyamatosan karmesteri kurzusokra jár, évi nyolc-tíz fellépésük van a martoniakkal, s mindig új összeállításban, variációkban mutatják be a régen játszott, s az újonnan betanult darabokat. Zsuzsanna sok évig dolgozott a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban, bár lakhelyként elhagyta Martonvásárt, családjával ma már Móron él, kisfiukat nevelik férjével. Új munkájaként egyrészt az Óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar zenész-felkérője, másrészt tudatosság-fejlesztő tréner és konzulens. A zene és kultúra mellett e terület mindig is érdeklődése központjában állt Zsuzsannának, folyamatosan képezte magát, hogy segíthessen másoknak. Szabó Tibor polgármester a fúvószenekar tagjainak egyetértésevel kérte fel a közmegbecsülésnek s szeretetnek örvendő zenész szakembert, hogy elköltözése után is folytassa a zenekar vezetését.

Fotó: Körtélyesi Károly

Az együttes stabil tagsága is lehetővé teszi a színvonalas teljesítményt e hosszú évek alatt. A fiatalok továbblépnek egy idő után, vannak, akik innen kikerülvén profi zenész pályára kerülnek, legalább nyolcvan százalékuk azonban tovább muzsikálnak a helyi együttesben a kenyérkereső munkájuk mellett is. Széles korosztály alkotja az egyesületi tagságot, s egészen fiatalokat is bevonz a közismerten vonzó közösségi életet élő társaság. Önkéntes szerveződések, bulik, fellépések, utazások, a próbák utáni-közötti együttlétek családtagok bevonásával állnak össze kerek egésszé. Az idei tisztújításkor ismét Bártol Zsófia kapott elnökként bizalmat.

Fotó: Körtélyesi Károly

A tavaszi szezonnyitó Abszolúte romantika? címmel szerepelt a plakátokon, a kérdőjel némi titokzatosságot sejtetett. A válasz egyszerű volt, a tizenkét ismert, világhírű, örökzöld dal közvetlenül és közvetve is a szerelemről szólt, de mint tudjuk, vannak szomorú és tragikus szerelmek is. A romantika olykor fájdalomba torkollik, mint a Titanic szerelmi történetében. Több évtized zene- és daltermését ölelte át a martonvásári repertoár, amelynek plusz különlegessége az volt, hogy mindegyiket profi módon hangszerelték át kifejezetten fúvóshangszerekre. A Martonvári Fúvószenekarhoz csatlakozott többedik fellépésükkel a hat éve alakult, nyolcfős Kismama kórus. Csupa nagyszerű vokalista, s mint nevük mutatja, fiatal édesanyák, bár jelenleg senki nem kismama. A Zámolyi Eszter vezette csapatban kezdetben várandósok voltak többségben, s megtartották a nevüket. John Lennon Imagine szerzeményét varázslatosan adták elő, a Perfect day is nagyot szólt.

Fotó: Körtélyesi Károly

És fújták a fúvósok, énekelték a dalosok a Time say good bye-t, a Chicago és a Kabaré filmek betétdalait, a jazztől az utolsó évtizedek rockos, soulos hangzású amerikai és angol minőségi zenedarabjaiig bezárólag. A Hair ikonikus film Let the Sunshine! fináléjában Zsuzsanna is énekelt, pedig ritkán szokott. Ezért külön tapsot kapott, még zenekari társaitól is. Az abszolúte romantika? kérdőjeles címre a lelkes közönség vastapssal reagált. Abszolúte romantikus volt a Martonvásári Fúvószenekar tavaszi szezonnyitó koncertje. Kérdőjel nélkül.