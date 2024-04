A dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központ, a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága (M-ART) székhelye adott otthont április 27-én, szombaton a régi-ritka mesterségek V. Országos Találkozójának és konferenciájának. Az eseményen nyílt meg a XV. Vándorlegény Ifjúsági Népművészet Pályázat régiós kiállítása is, mely alkalomból a helyszínre látogatott Igyártó Gabriella, Népművészeti Egyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója. Az idén 41 éves szervezetről a feol.hu-nak így mesélt:

- 1982-ben alakultunk, és 65 tagszervezetünk van a Kárpát-medencében, nemcsak Magyarországon. Célunk a népi kézműves hagyományok megőrzése, tovább éltetése, a mesterek érdekeinek védelme, piacra segítése, de számos szakmai programot is bonyolítunk. Egyik tagszervezetünk az M-ART, ezért is vagyunk most itt. A legnagyobb rendezvényünk évente a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe, amelyet idén 38. alkalommal rendezünk. A szövetségnek tizenöt szakmai bizottsága és három szakmaközi bizottsága van, tehát minden nagyobb mesterségnek van egy három- vagy öttagú szakmai bizottsága, melyet a küldöttgyűlés választ ötévente. A három szakmaközi bizottságunk egyike foglalkozik a régi, ritka mesterségekkel. Ez szerintem az egyik legfontosabb terület, hiszen ezek a mesteremberek, akik most itt kiállítanak és mesterségbemutatókat tartanak, lehet, hogy az utolsó képviselői egy-egy szakmának. Ezekben a mesterségekben több száz éves tudás van, melyet nem szabad hagyni elveszni. A fiatalokat azonban nagyon nehéz motiválni. Ez is az egyik fő célja a szövetségünknek: átadni a következő generációnak a tudást. Az olyan rendezvényeken, mint a dinnyési, azt reméljük, hogy a fiatal kézművesek találkoznak azokkal a mesterekkel, akiktől kedvet kapnak egy-egy mesterség folytatásához.

Kodolányi Borbála csákvári fazekas régi mesterséget képvisel

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Ament Éva, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének egyik alelnöke, illetve az Iharos Népművészeti Egyesület elnöke volt hosszú éveken keresztül a Népművészeti Egyesületek Szövetségének régi, ritka szakmai bizottságának vezetője. Dinnyésen mesélt a feol.hu-nak ezekről a különleges szakmákról:

- A régi, ritka mesterségek kategóriájába tartoznak olyan mesterek, akik akár egy-egy nagyobb mesterség speciális, kisebb területét művelik, de olyanok is, amelyekből már nagyon kevés van. Így ide sorolhatók a bútorfestők, a kemenceépítők, a gyertyamártók, de a kékfestők is. Hozzánk tartoznak továbbá az üvegfestők, ikonfestők, porcelánfestők, a könyvkötők és papírmerítők is. Szinte már a „fehér holló kategória” a halászháló-kötő, kőfaragó, a hintókészítő és a paszománykészítő is.

Igyártó Gabriella és Ament Éva a két hétig látható kiállításon

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Az M-ART második éve rendezi Dinnyésen a régi-ritka mesterségek találkozóját – teszi hozzá Sevella Zsuzsanna, a szervezet vezetője. A szövetség társegyesületeként fogadják be a programot. A hozzá kapcsolódó kiállítást pedig immáron 15. alkalommal szervezte meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza és a nádudvari Kézműves Művelődési Ház együtt.

- Négy korcsoportban láthatunk munkákat a tárlaton, nyolc éves kortól harmincöt éves korig pályázhattak az alkotók. Számos szakágban láthatunk tárgyakat: van hímzés, csipkeverés, nemezkészítés, faművesség, gyöngyékszer, viseletek, szövés, de láthatunk pásztorfaragást, ostorkészítő munkát, fazekas alkotásokat is. Nagyon sokrétű tehát az anyag, melyet két hétig láthatnak az érdeklődők Dinnyésen, a Hagyományőrző Központban.