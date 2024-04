A legkülönbözőbb kulturális események, ünnepek, változatos tánccsoportok fellépő és gyakorló helye a művelődési ház Bakonycsernyén. Az intézmény legutóbb egy olyan projekt zárását ünnepelte, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet által indított.

–Nehéz időket éltek meg a nemzeti kulturális intézmények, közösségi színterek az elmúlt néhány évben a 2020-ban kitört Covid19 járvány következtében, melynek korlátozásai helyi művelődési házunkat sem kímélték. Ennek ellensúlyozására 2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott 5000 szakköri tevékenység támogatására, melynek célja a művelődő közösségek megalakulásának elősegítése volt, az internet segítségével bevonni a szakköri tagokat, az érdeklődőket, a látogatókat az alkotó munkába, ismét életre kelteni a közösségeket, a közösségi életet. Az Aszakköri tevékenység elindításával az intézet fő célja a közösségépítés volt, a helyi identitás erősítése, szemléletformálás, a figyelem ráirányítása meglévő értékeinkre, valamint az aktív közösségi együttműködések elősegítése–fogalmazott megnyitó beszédében Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező.

Fotó: Művelődési Ház

A csernyei közösség rendkívül aktív volt, még a vírussal nehezített körülmények között is. A 2022. évi szakköri közösségek és tevékenységek is erősen hozzájárultak ahhoz, hogy az idei év elején, január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, Závogyán Magdolna Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkár Minősített Közösségi Színtér Címet adományozta a csernyei művelődési háznak.

A „Minősített Közösségi Színtér Cím” azoknak a közösségi színtereknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A csernyei művelődési házban már tavaly októbertől az alkotásé volt a főszerep, ugyanis 5-5 fő részvételével, 20 héten keresztül szerdai és pénteki napokon lázas munka folyt az intézményben. Az első alkalmak az alapok elsajátításával teltek, majd hétről hétre olyan csodás használati tárgyak készültek, mint a vesszőkosarak, gyümölcsös tálak, tiszavirág és a levendulaszedő kosarak, gazdasági kosarak, illetve vékák, emellett babaápolási eszközök is kikerültek a szakköri tagok fürge ujjai alól.

Fotó: Művelődési Ház

A programot lezáró eseményen a művelődészervező köszönetet mondott a vesszőfonó és a quilling szakkörben végzett munkájáért Hagymási Krisztának, valamint Kolozsvári Ildikónak, aki a baba-mama horgolás szakkör mentori feladatait vállalta és végezte el.

–Csodásan indult a 2024-es évünk, hiszen a sikerek, elismerések sora nem ért véget. Tavaly decemberben a Nemzeti Művelődési Intézet a magyar népmesékhez kapcsolódva „Egyszer volt, hol nem volt” elnevezéssel alkotópályázatot hirdetett a szakköri közösségek számára. Pályázni lehetett bármilyen szakkörön készített alkotással, amelyet a magyar népmesék világa, szimbolikája, történetei, mesefigurái ihlettek. Baba-mama horgolás szakköri tagjaink a pályázati felhívást meghallva úgy döntöttek, hogy megmérettetik magukat, kézimunka tudományukat. Február végén érkezett a jó hír, hogy a pályázatra beküldött alkotássorozatunkat a NESZ szakértő zsűrije pozitív értékelésben részesítette, így idén március 12-én megnyílt a kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki Székházában–mondta büszkén a művelődésszervező.

Ezzel még nem ürült ki a csernyei művház tarsolya, ugyanis az ünnepi program részeként Bakonyi Zoltán, elszármazott bakonycsernyei lakos látványfonásban mutatta be, hogyan is készült egykor és hogyan készül még ma is a Csernyén csak vékaként nevezett gazdasági kosár. A szakembertől tanácsokat is kérhettek az érdeklődők, miközben apró praktikákat is elleshettek.

Fotó: Művelődési Ház

Az Aszakköri programsorozat záróprojektje egyben tavasz-, és húsvétköszöntő ünnepi kiállítás is volt. Ennek kapcsán, az ünnepi műsorban a Holdviola kiscsoportos, valamint Dream Team nagycsoportos növendékei léptek fel. Ám még az ünnepi műsor előtt Major Lászlóné, a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Vármegyei Igazgatóságának módszertani referense köszöntötte a vendégeket és a szakköri tagokat.

A helyiek munkáiból készült kiállítás nem csak egy napra szólt, így aki nem tudta megnézni, a művelődési házban, vagyis a Minősített Közösségi Színtérben megtekintheti április 11-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.