Mint ismert, a magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Nem volt ez másként az előszállási rendezvényen sem, ahol klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepeltek. Hallhattunk többek között Gyóni Géza, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, József Attila és Radnóti Miklós költeményeiből is. A hallgatóság legnagyobb örömére néhányan a saját maguk által írt versekből is hoztak magukkal egy csokorral.

Az Árpád Fejedelem Általános iskola felső tagozatos diákjai is meghívást kaptak.

Fotó: Könyvtár

Tábiné Nyúl Gabriella könyvtárvezető ezúttal meghívta az Árpád Fejedelem Általános iskola felső tagozatosai közül mindazokat a tanulókat, akik eredményesen szerepeltek a dunaföldvári Berze-Nagy Ilona szavalóversenyen. Név szerint: Farkas Csilla Katalin 5. osztályos; Orsós Regina, Szuszits Veronika 7. osztályos tanulók ezüst minősítést és Madár Boróka bronz minősítést kaptak. Ezen kívül még Boros Liliána 4. osztályos, szintén az előszállási iskola tanulója, valamint Kara Dia a dunaföldvári Magyar László Gimnázium tanulója képviselte a fiatalságot a rendezvényen.

Szokták volt mondani, hogy barátok között gyorsan eltelik az idő, így volt ez hétfőn is, de nem maradhatott el a végén az ilyenkor szokásos vidám beszélgetés sem. Néhány versbarát meglepett a résztvevőket süteménnyel és pogácsával is. A nyári szünet előtt még egyszer, a nemzeti összetartozás napján, június 4-én találkoznak majd a versbarátok.

POSZTOLJ VERSET ELŐSZÁLLÁS! – felhívással csatlakozott könyvtár is a a mozgalomhoz.

Fotó: Könyvtár

Mint azt Tábiné Nyúl Gabriellától megtudtuk, mozgalmasan teltek a napok a könyvtárban és azon kívül is, hiszen nem csak a bibliotékában verselgettek, hanem az utcán és az online térben is. POSZTOLJ VERSET ELŐSZÁLLÁS! – felhívással csatlakozott könyvtár is a a mozgalomhoz. A közreműködőkkel összességében 42 verssel lepték meg az előszállásiakat.