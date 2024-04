– Római kori oltárok egyszerűsített változatait lehet elkészíteni, melyek gyakorlatilag megfelelnek azoknak a formai kereteknek, amik az ókori római oltárokat jellemezték. Ezek egy-egy istenségnek szólnak, a gyerekek maguk kiválaszthatják, hogy kinek szeretnének oltárt állítani. A lányok körében Flora, Diana és Minerva istennők a legnépszerűbbek. Ki is lehet festeni ezeket az oltárokat, hiszen eredendően a különféle római oltárok úgy készültek, hogy miután kivésték a feliratot, még érzékletesebbé tették azáltal, hogy vörös – vagy ritkábban fekete – festékkel emelték ki a rajta lévő feliratot. A foglalkozás egyszerűen, de mégis teljes egészében bemutatja ezt a hagyományt – fogalmazott Agócs Nándor, a Szent István Király Múzeum tudományos titkára, akitől azt is megtudtuk, az oltáron az istennő neve alatt helyet kap az állíttató neve is, illetve egy záróformula.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

A régészeti park másik szegletében, a római kori táborban, a Legio X Gemina Pannonia hagyományőrzői a római kori katonai életet mindennapjaiba kalauzolták az érdeklődőket, akik még a légiósok kenyerét is megkóstolhatták.

– A rómaiaknál nem volt tábori konyha, emiatt nem tudták megmérgezni a légiót. Egy sátorközösség nyolc emberből állt, ezek a közösségek maguknak csinálták az elemózsiát. Kaptak gabonát, volt olívaolajuk, és így készítették – kovász nélkül – a légiósok kenyerét. Ízesítésnek például olajbogyót használtak – tudtuk meg a hagyományőrzőktől.

A gyerekek számára izgalmas és érdekes programelem volt a régészhomokozó is ahol nagy örömmel és lelkesedéssel kutattak a leletek után, és megtanulhatták azt is, milyen munkafolyamatokat kell elvégezni az ásatások előtt, közben és után. Az érdeklődők idén is szemügyre vehették a már több éve épülő, római kori folyami őrnaszádot. A megannyi programelem mellett virág- és kézművesvásár, kovácsbemutató és lovaglási lehetőség is várta a látogatókat.