Az egykori Eleven Hold zenekar frontembere nagyszabású tervekkel készül a közeljövőre: művészi együttműködést kezdeményezett a Vox Mirabilis Kamarakórussal, s egy dalszövegekből összeállított kötet kiadását is kilátásba helyezte.

– Már korábban is írtam komolyzenei műveket, mondhatjuk, hogy titokban, és úgy éreztem, itt az ideje annak, hogy valódi előadást hozzunk össze. Úgy gondoltam – mivel hazaköltöztem Székesfehérvárra –, helyi illetőségű kórussal szeretném ezt a projektet megvalósítani. Nagyon pozitívan élem meg, hogy egy könnyűzenészt befogad egy ilyen méltán ismert kórus, melynek tagjai valóban nyitottak az együttműködésre – mondta Török-Zselenszky Tamás, aki énekes és dalszerző mivolta mellett már költőként is bemutatkozhatott.

A Nap művésznéven is ismert, idén éppen ötvenedik születésnapját ünneplő zenész arról is beszélt, a verses és prózai kötetek után egy újabb könyv kiadása is a tervei között szerepel.

– Soha nem jelent még meg dalszöveges kötetem, melynek kiadását közönségi finanszírozással tervezzük megvalósítani. Szeretnék valami olyat létrehozni, ami nyomot hagy az emberek szívében – tette hozzá Zselenszky, s visszatérése apropójáról elárulta, bár rendszeresen járja az országot gitáros-énekes produkcióival, a minap valaki mégis nekiszegezte a kérdést: „Te még élsz? Azt hittem, már meghaltál.”. Ez a tapasztalat is ösztönözte arra, hogy művészetét újra előtérbe helyezze, s az arra fogékony közönség elé tárja.

Az együttműködés létrejöttéről sajtótájékoztatón adott hírt Török-Zselenszky Tamás és Zemlényi Katica

– A Vox Mirabilis Kamarakórus – fogalmazott Zemlényi Katica karvezető – több műfajban is otthon van, a klasszikus zenében, az operában és egyéb műfajokban. Elindultunk egy kicsit a jazz, a spirituálék és a pop felé is, úgyhogy amikor Tamás megkeresett minket, hogy jó lenne valamit közösen csinálni, nagy örömmel vállaltuk. Bízunk a hosszú távú együttműködésben.

A kamarakórus és Zselenszky együttműködésének eredményét, a rendkívül izgalmasnak ígérkező ősbemutatót, várhatóan ősszel láthatja, hallhatja a nagyközönség.