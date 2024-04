A komolyzene kedvelőknek nem akármilyen előadásban lehet részük, ha április 24-én szerdán, 9 órakor kilátogatnak a Malom utcai Táncházba. Nem kevesebb, mint tizenegy kórus műsorát hallhatja a közönség az Éneklő Ifjúság idei hangversenyén. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA több évtizedes hagyománnyal bíró eseményét idén is a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ rendezi meg.

A KÓTA felhívására idén Fejér vármegyéből nyolc iskola tizenegy kórusa és énekegyüttese jelentkezett, az ő műsoraikat élvezheti majd a közönség Székesfehérváron, ahonnan öt intézmény diákjai vesznek részt az idei Éneklő Ifjúság hangversenyen. A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolából három kórus érkezik a hangversenyre: a kamarakórustól többek között németalföldi, francia és angol szerzők darabjait hallhatjuk, valamint a Karib-tenger kalózai című film dallamai is felcsendülnek. A Kriminális Kvintett szintén nemzetközi repertoárral készül, köztük huszárnótával és bordallal, míg a gimnázium vegyeskara főleg egyházi témájú kórusművekből állította össze műsorát. A kórusokat Reiner Renáta vezényli, a zongorakísértetet Szarka Andrea adja.

„A Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI két kórussal jelentkezett az idei eseményre. A Legkisebbek kórusa az ének-zenét emelt szinten tanuló, alsó tagozatos kisdiákokból áll, karvezetőjük Polgár Zoltánné, a gyerekek Kodály Zoltán, Szőnyi Erzsébet és Karai József művei mellett népi gyermekjátékok dalait is éneklik, zongorán Ocskay-Mattyasovszky István működik közre. A zenét emelt szinten tanuló, 13–14 évesekből álló 8. é osztály gyermekkarát is Polgár Zoltánné vezeti, a kórus többek között Giovanni Pierluigi da Palestrina, Rameau és Farkas Ferenc műveit mutatja be, műsoruk különlegessége egy angol bálnavadász dal feldolgozása lesz. A kórust népes zenekar kíséri: zongorán Böjtös Boldizsár, fúvós hangszeren Ocskay-Mattyasovszky István, gitáron Varga Anett, cajonon pedig Böjtös Bertalan működik közre” – áll az ÖKK közleményében.

A Kossuth Lajos Általános Iskola Kicsinyek kórusát Szünder Nóra vezényli, Balázs Árpád és Praetorius művei mellett egy gyermeklakodalmas népdalcsokrot is előadnak. Az iskola kórusának zongorakísérője Bartha Melinda.

A Tóvárosi Általános Iskola a Tóvárosi Dúdolókkal érkezik: az alsós diákokból álló kórus Bartók Béla népdalgyűjtéseiből és feldolgozásaiból állított össze egy válogatást. A kórus karnagya és egyben a zongorakíséret biztosítója Fehérváriné Ábrahám Melinda.

A Ciszterci Szent István Gimnázium Ciszterci gyermekkara felsős diákokból áll, Bárdos Lajos és Szőnyi Erzsébet művei mellett széki népdalcsokorral készülnek a versenyre, a kórust Radics Éva vezényli, zongorán Török Viola Boglárka működik közre.

Gárdonyt a Gárdonyi Géza Általános Iskola kórusa képviseli, akik egy népdalcsokorral mutatkoznak be, majd egy argentin népdalt adnak elő, végül pedig Bárdos Lajos és Karai József művei csendülnek fel. A kórust Oláh-Nagy Éva vezényli, a zongorakísérő Molnár Réka lesz.

A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI Tulipánok énekegyüttese szintén népdalokkal köszönti a közönséget, a kórust Márkusné Igmándi Zita vezeti.

Fehérvárcsurgóról, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskolájából a Csurgói Csicsergők érkeznek, akik dunántúli népdalcsokorral örvendeztetik meg a nagyérdeműt, karnagyuk Erőss Orsolya lesz.

A szakmai visszajelzésről háromfős zsűri gondoskodik: Farnadi Tamara ének-zene pedagógus, karvezető, Haui Lóránt ének-zene pedagógus, a győri Bartók Gyermekkar karnagya és dr. Uhereczky Eszter ének-zene pedagógus, Artisjus-díjas karnagy.

Az Éneklő Ifjúság hangversenye ingyenesen látogatható. A fellépési sorrend a Fehérváriprogram.hu honlapon olvasható.