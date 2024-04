Hét év munkáját mutatja be az a kiállítás, melyet április 5-én, most pénteken 17 órakor nyitnak meg az agárdi Velencei-tavi Galériában. A tárlaton a nívódíjas Borombovits Magdolna festőművész mellett bemutatkoznak az alkotó tanítványai – Horváth László, Varga Zoltán, Vágnerné Farkas Mária, továbbá Hajdú Gábor – is. A megnyitóbeszédet Derecskei Gábor önkormányzati képviselő mondja, a kiállított festményeket pedig maga az alkotó, Borombovits Magdolna fogja bemutatni a közönségnek.