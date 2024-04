Hogy miért pont ezzel a hárommal? Mert, mint megtudtuk, ezek a szakkörök voltak a napi beosztásban soron, ám a rendszeres résztvevők mellett azoknak is lehetőségük volt ízelítőt kapni ezekből a kézműves tevékenységekből, akik korábban még sosem próbálkoztak velük. Az apropó pedig az Európai Művészet és Kézművesség Napjai elnevezésű kezdeményezésen belül megrendezett Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák XI. Országos Hétvégéje volt. Ebbe kapcsolódott be a Rác utcai kézműves ház is, ahová számos érdeklődő érkezett. Ahogy azt Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke kérdésünkre elmondta, többen is alkotnak az egyesület szakköreiben, akik pontosan a szombatihoz hasonló ismerkedéssel kezdték és ragadtak meg aztán egy-egy tevékenységnél, amit azóta is rendszeresen űznek.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A tavasz, majd a nyár folyamán is lesz lehetőség további kézműves tevékenységekkel is megismerkedni. Legközelebb április 27-én várják az érdeklődőket a Textiludvar, textilkert nevű rendezvényükre a Rác utcai Kézművesek házába mindazokat, akik – bármilyen formában - érdeklődnek a textil iránt.