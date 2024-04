A táncegyesület jubileumi éve egy kiállítással kezdődött – mondta köszöntő beszédében Juhász Zsófia, az Alba Regia Táncegyesület elnöke -, melyet Majoros Andor, a táncegyüttes művészeti vezetője álmodott meg. Az Analóg-digitál című tárlat ma is látható a fehérvári Táncházban. Filmbemutató, beszélgetős műsor, kvízjáték, előadások sora valósult meg az idei ünnepi évben, de további tervek is megvalósulása is várható: fellépések sora, futballkupa, mesebemutató, felújítás, a Királyi Napok ismét nemzetközivé váló fesztiválsorozata, csoporttalálkozó és egyéb helyi eseményeken való részvétel színesíti az Alba Regia Táncegyesület 2024-es programpalettáját.

A blokkokra osztott előadásban a szenioroktól a legifjabb tehetségekig felléphettek a táncegyüttes tagjai, a műsor összeállításában, koreográfiájának elkészítésében pedig Botos József, Majorosné Szabó Veronika, Tombor Bea és Molnár Gábor is részt vett.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: