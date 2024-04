Megígértük, hogy mindhárom kategória győztesét megmutatjuk, miként mondták el választott versüket.

A Csíki Versünnep résztvevőit három kategóriára csoportosították a szervezők. A középső, azaz 2. kategóriába a 7.–8. osztályos fiatalok tartoztak, és éppen ők adták a legmagasabb létszámot is, hiszen számuk meghaladta a 60 főt. A Székesfehérvári MCC különdíját e csoportban két diák kapta: Erős Máté és Ladó Nándor. A 3. helyezésen is ketten osztoztak: Balázs Tünde és Bogyó Barbara. A zsűri ítélete alapján a 2. helyen is holtverseny alakult ki, ezért ketten kapták a képzeletbeli ezüst érmet: Kelemen Bendegúz és Sípos Kálmán. A Csíki Versünnep 2024 2. kategóriájának győztese Negrea Míra lett. Míra nem kisebb feladatra vállalkozott, mint József Attila Kései sirató című versének átadására. Az ifjú lányból kiszakadt a fájdalom, a gyermek őszinte bánatát öntötte hallgatósága elé. Nézzék és hallgassák meg Negrea Míra szívet perzselő versmondását!