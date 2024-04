Ebben az évben negyvennél is több fiatal jelentkezett a XIV. Fehérvári Versünnepre. Az április 13-án tartott döntőbe tizenketten jutottak be, ám a megmérettetést vállalók már március eleje óta készültek a fináléra, ki-ki a saját mentorával.

A mentorok többsége nem volt a városháza dísztermében zajló eseményen, de szakértelemből így sem volt hiány, ugyanis a színpaddal szemben szigorú, de támogató ítészek ültek. A zsűri elnöke ezúttal is Kubik Anna volt, és mellette Závodszky Noémi, Bobory Zoltán, Tornyai Gábor atya és Vakler Lajos értékelte a versek előadását.

– Ennek a versenynek nagy jelentősége van a közösség vonatkozásában, a város kulturális élete tekintetében és az ifjúsági élet területén is, hiszen elsősorban fiatalok érkeznek a versenyre. Azért is jó részt venni ezen, mert így mi magunk is átélhetjük az irodalom szépségét, és átgondolhatjuk azt is, hogy szerintünk a költő mit szeretett volna közölni, emellett megfigyelhetjük, hogy mit gondolnak minderről azok a fiatalok, akik évről-évre rácáfolnak arra, hogy őket nem érdekli az irodalom, a költészet, hogy ők nem olvasnak. Érdekli őket, eljönnek és ezt be is bizonyítják – mondta Cser-Palkovics András polgármester.

A versenyzők és zsűritagok bemutatása, valamint a polgármesteri köszöntő után megkezdődött a XIV. Fehérvári Versünnep döntője. Az előadásokat teljes figyelem, valamint néma csend fogadta, és végül nagy taps zárta. A zsűri tagjai a legkisebb hibára is felhívták a figyelmet, legyen az zárt száj, rossz tartás, vagy éppen a kelleténél gyorsabb tempó.

Elhangzott a 12 mű és az előadással kapcsolatos kritika, majd a zsűri visszavonult, hogy megszülethessen a végeredmény.

Fotó: ÖKK/Kiss László

A XIV. Fehérvári Versünnep első helyezettje Borbély Levente Miklós lett, aki Reményik Sándor Pilátus című versével állt a nagyközönség elé. A képzeletbeli dobogó második fokára Szabó Gergely állhatott, aki József Attila Levegőt című versét választotta a döntőre. A harmadik helyezett, Schenider-Zaj Ákos, Szécsi Margit, Mi vagyunk a jégvirág-ikrek című versét adta elő.

Az eseményen különdíjakat is adtak a támogatók. A SZÉPHŐ Zrt. különdíját Bódizs Boróka Ajsa kapta, aki Szabó Lőrinc Az április rügyekhez című művét tolmácsolta a közönség felé. A Fehérvár Médiacentrum különdíjra, a Lukácsy József-emlékdíjra, Vagyon Réka volt méltó, aki Wass Albert Üzenet haza című versét adta elő.

Mint megtudtuk, a verseny, a helyezések és a díjak csak egy része annak a nyereménynek, amit a döntősök kapnak, hiszen egyrészt kiváló szakemberekkel, mentorokkal, készülhettek fel a döntőre, másrészt mert tagjai lettek egy kiváló közösségnek és várományosai egy verstáboros élménynek.