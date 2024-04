Blues és rock zenével telik meg április 20-án, azaz most szombaton este a gárdonyi Nemzedékek Háza. A közösségi ház színpadára ezúttal három fellépő is érkezik: itt lesz a Stratosfera, a B.B. Blues Rock Band, valamint a NoBlama zenekar is. A ráadás este a velencei-tavi és tókörnyéki rock és blues kedvelő közönség számára lesz alkalom a kikapcsolódásra.