Minden igényt kielégítő felújításon, illetve látványos átalakuláson esett át a lepsényi művelődési ház, ami az 1851-es években épült és élete első száz évében vegyeskereskedésként szolgálta a közösséget, 1951-ben vált kulturális és közösségi színtérré, manapság pedig korszerű művelődési intézményként hívogatja a település lakóit. Az átadó rendezvényen zsúfolásig megtelt a nézőtér érdeklődőkkel.

Salamon Béla örömmel köszöntötte a vendégeket Fotó: Borsos György

A település polgármestere Salamon Béla örömmel köszöntötte a vendégeket és kiemelte – egy ilyen ünnepi alkalom megfelelő időpont a számvetésre is. Az elmúlt évek során ez már a hatodik olyan középület, amely vagy újként, vagy jelentősen felújított és korszerűsített formában szolgálja közösségeinket. Nagyon ritkán adatik meg egy polgármesternek, hogy munkája során a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézményrendszer minden eleme megújulhat. Az elmúlt pár évben adtuk át új egészségházunkat és bölcsődénket. Komplex energetikai felújításon esett át iskolánk, illetve művelődési házunk. Jelentős korszerűsítési munkálatokat végeztünk el óvodánkban, és a polgármesteri hivatal épületén. Több száz millió forintot fordítottunk belterületi útjaink és járdáink felújítására. Összességében több mint 1,5 milliárd forintot fordítottunk infrastrukturális fejlesztésekre. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt tíz év során, ebben a folyamatban bármilyen formában is segítettek, és velünk együtt dolgoztak a településünk fejlődésének ügyében. –

Fontos, hogy megbecsüljük az elődeinket, akik a magyar kultúrát megalapozták! Emelte ki Varga Gábor országgyűlési képviselő. Fotó: Borsos György

A rendezvényen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta. – A kultúra nem más, mint szellemi jelenség, amely lelki úton öröklődik. Az állam feladata ezen a téren az lehet, hogy megteremtse az infrastrukturális kereteket a helyi közösségek kiteljesedéséhez. A napjainkban pusztító folyamatokat, mint a támadást a családok, a közösségek ellen, a COVID járványt, a háború hatásait csak összefogással tudunk megállítani, ezért is fontos a közösségi épületek, terek, intézmények megújításának, építésének támogatása. A most átadásra váró művelődési ház a közösség megújuló képességének, kitartásának, a közösségi erőnek a szimbóluma Mindannyiunk felelőssége, hogy szellemében erős, kultúrájában magabiztos, múltjára és jelenére büszke nemzedéket hagyjunk magunk után. Ezért ist, a fontos, hogy megbecsüljük az elődeinket akik a magyar kultúrát megalapozták. A legszűkebb értelemben a helyi közösségek hagyományait, Lepsény kulturális- szellemi örökségét támogassuk. Ma éppen a felújított Művelődési Ház átadása adja az ünnepélyes alkalmat ehhez. –

Fotó: Borsos György

A délutáni eseményen részt vett az Esthajnal Nyugdíjasklub énekkara és a Cirbolya citerazenekar, a Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület Aprók és Mákvirágok csoportja, valamint a Fekete István Általános Iskola énekkara is.