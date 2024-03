Az alkotásokat, melyre vonatkozóan nincs műfaji megkötés és korhatár sem, sőt a témája is szabadon választható, név nélkül az online térben is közzéteszik majd. Természetesen szakértő zsűri is elbírálja őket, de április 2-9. között a közönségnek is lesz lehetősége szavazni. A végeredményt április 11-én, a költészet napján, 17 órakor hirdetik ki a könyvtárban. A versenyt két korosztályban – 16 év alattiak és felettiek – hirdették meg. A műveket április 2-ig személyesen vagy e-mail-ben (cím: [email protected]) lehet leadni, ám a közelgő húsvét miatt utóbbi praktikusabb, hiszen péntektől keddig a könyvtár is zárva tart. A legjobb alkotások szerzőit díjazzák!

Április 11-én idén is megalkotják a Verskötelet, amit 10 órakor húznak ki a könyvtárnál. Ide is várják a verseket: a kötélre bármikor, bárki felcsíptetheti kedvencét a nap folyamán. A szervezők remélik, hogy az időjárás lehetővé teszi majd, hogy a kifüggesztett versek napokig olvashatók legyenek!