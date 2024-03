Az idei évtől újabb telephellyel bővült az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, melynek szárnyai alatt működik a helytörténeti gyűjtemény, az Eötvös József Emlékház és immáron az ercsi-sinatelepi Báró Sina György Közösségi Ház is.

– Ezt a közösségi házat az önkormányzat több évvel ezelőtt megvette és felújította, majd megkapta a Sinatelepért Egyesület, akik a Polgárőr Egyesülettel közösen használták, ők is tartották fenn önkormányzati támogatásból. Voltak itt összejövetelek, tavaszi-nyári programok, de a megemelkedett költségek miatt az egyesület már nem tudta finanszírozni a közösségi ház költségeit. Ekkor úgy döntött a polgármester úr és a testület, hogy január 1-jétől legyen a művelődési ház negyedik telephelye, és próbáljunk meg oda is rendszeresen programokat szervezni – mesélt az előzményekről Elszeszerné Sólyom Anna, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, aki a közösségi ház kapcsán fontos célként említette, hogy a sinatelepi lakókat is bevonják Ercsi közösségi életébe.

A tervek szerint havi rendszerességgel lesznek programok a sinatelepi Báró Sina György Közösségi Házban

Forrás: Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

A Báró Sina György Közösségi Ház nem hagyományos közösségi tér: egy sorház kétszintes, szélső lakása, így térbeli adottságai merőben eltérnek a többség által ismert művelődési házakétól, a nagy színpadtér helyett kisebb helyiségek állnak a rendezvények rendelkezésére. A ház nagyobb szobája nagyjából ötven fő befogadására alkalmas.

– Az önkormányzatnak az volt a kérése, hogy havonta egy program legyen Sinatelepen, és próbáljunk meg minél többeket bevonzani az eseményekre. Ekkor eszembe jutott a városunk társulata, a Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely, akik nagyon jók, nagyon szereti őket a közönség, és rendkívül változatos programjaik vannak. A vezetőt Murzsa Katát kértem, segítsen megtalálni a minden szempontból legjobb programokat, hogy egyaránt meg tudjunk szólítani fiatalokat és idősebbeket is. Így jött létre egy hét alkalmas sorozat, melyben lesz még többek között gyermeknapi program, Shakespeare-előadás és adventi „Ünnepi-igéző” is – folytatta az intézményvezető, aki elárulta: a sorozat első eseményére március elején került sor, egy kabaré-sanzon előadás keretében, s a remélt siker nem maradt el: csordultig telt a közösségi ház, a helyiek mellett sokan érkeztek Rácalmásról és Adonyból is.

Jelenleg a Szenczy Ibolya festőművész alkotásaiból összeállított tárlatnak ad otthont a művelődési ház kiállítóterme

Fotó: Héjj Vivien / Fejér Megyei Hírlap

Miközben Sinatelepen új lendületet vesz a közösségi élet a művelődési ház központi épületében is történtek változások: a korábbi könyvtáros nyugdíjba vonulása után egy frissen végzett, helyi szociológus, Harsányi Péter vette át a könyvtárosi feladatokat.

– Péter fantasztikus frissességgel érkezett hozzánk, nagyon jó ötletei vannak, amire azt gondolom, a mai könyvtáraknak nagy szüksége van. A tervei között szerepel, hogy legyenek külön könyvtári rendezvényeink, szervezzünk író-olvasó találkozókat és tematikus programokat például a költészet napjához vagy a tudomány napjához kapcsolódóan – mondta az elkövetkező időszak terveiről Elszeszerné Sólyom Anna.

A művelődési ház kiállítóterme havi rendszerességgel otthont ad időszaki kiállításoknak. Mint megtudtuk, az idei évben a Képzőművészek Érdi Közösségének tagjai – köztük sok ercsi kötődésű – mutatkozhatnak be önálló kiállítások keretében. Jelenleg a Szenczy Ibolya festőművész alkotásaiból összeállított tárlat látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében. S ha már a rendszeres programokat említjük: három alkalmas előadás-sorozatot tart Somfai István nyugalmazott tanár, Érd díszpolgára, aki a nyelvről és a nyelvészetről mesél az érdeklődőknek könnyed, vidám hangulatban. Az első előadásban arról hallhattak a jelenlévők, hogy a külföldiek számára milyen kihívásokat rejt a magyar nyelv megtanulása, mik azok a nehézségek, amelyeket az anyanyelvi beszélők talán észre sem vesznek. A következő, március végi előadás témáját a latin nyelv adja.