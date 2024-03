Az egykori disznóvágás mozzanatainak felelevenítése, valamint rétes nap, fánk napot követően ezúttal a böjti időszakhoz kapcsolódóan „Burgonya nap/Kartoffel-Tag”–ot szervezett az Edelweiss. Ennek keretében az egykori móri sváb receptek alapján burgonyából készült ételeket készítettek, hiszen a liszt mellett a krumpli is fontos alapanyag volt. Így született a krumpli napon, többek között, pogácsa, smarni, levesbetét és pirított krumpligombóc, sőt nudli is.

–Fontos célja a rendezvénysorozatnak, hogy a tánchagyományok mellett a hétköznapi szokásokat, mindennapi tevékenységeket, népviseletet, tárgyi eszközöket, valamint a móri sváb ételek, sütemények elkészítését és receptjeit is átörökítsük a fiatal generáció számára. Hiszen a régi móri családokban a lányoknak korán meg kellett tanulniuk főzni és sütni. Fontosnak tartottuk bemutatni a móri német konyha főbb jellemzőit, vagyis az egyszerű és gyorsan elkészíthető ételeket, a nyersanyagok takarékos felhasználását és érdekességeit–nyilatkozta az egyesület részéről Horváth-Wundele Krisztina.

Fotó: Horváth-Wundele Krisztina

Az egyesület elnöke hozzátette:

–A régi öregek a sütéshez, főzéshez alig használtak mérleget, a mérce a kanál, a marék, a bögre és az „amennyit felvesz” volt. Büszkeséggel tölti el egyesületünket, hogy ezen célkitűzéseinkben nagyban támaszkodhatunk egyesületünk senior tagjaira, akik örömmel adják át tudásukat a fiatalabb korosztály számára, táncosoknak, egyesületi tagoknak, családtagjainknak, érdeklődőknek–

Persze nem csak afféle asszonyklub volt ez, hanem családi program is, így a gyermekek kézműveskedtek is az adott tematikában, és a férfi táncosok sem ültek tétlenül. Helyette üstben készült babgulyást főztek a krumpligombóc mellé, sőt, volt, aki a gyúrásban, pogácsa szaggatásban is kipróbálta magát.

–Az elkészült ételeket aztán persze közösen elfogyasztottuk, igazi nagy edelweissos családként. A vacsora mellé egy kis zeneszó is járt, zenekari tagunk Frey Péter varázsolta el harmonikajátékával a résztvevőket, mondta az Edelweiss vezetője.

Fotó: Horváth-Wundele Krisztina

A program kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy „Fejér vármegye sváb kincsesládája” (Schatzkiste) is a kíváncsi szemek elé kerüljön.

–E ládika településről településre jár. Móron 2024. február 19. és március 3. között több móri német nemzetiségi intézmény, civil szervezet vállalta, hogy ez idő alatt bemutatja és feldolgozza a "sváb kincsesláda" tartalmát, melybe minden vármegyei német nemzetiségi önkormányzat elhelyezett egy-egy tárgyat vagy eszmei kincset, ami az adott települést leginkább jellemzi. Móron elsőként a Radnóti M. Általános Iskola, majd a Pitypang Óvoda, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete, a Petőfi Sándor Általános Iskola, és az Ezerjó Nyugdíjas Egyesület mutatta be a ládika tartalmát. Őket a Meseház Óvoda, a Napsugár Óvoda valamint az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület foglalkozásai és projektnapjai követték–sorolta Horváth-Wundele Krisztina, aki azt is elárulta, hogy a hagyományőrző napon kipróbálták a kincsesláda egyik nagy értékét, a Vértesbogláriak „büszkeségét” a sváb fánksütő vasat, mely a móriak számára is ismeretlen volt.