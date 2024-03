Idén is ünnepi díszbe öltöztette a Liszt Ferenc utcai Koronás kutat a Fehérvári Polgárok Egyesülete, immár tizedik alkalommal. A Belváros elmaradhatatlan húsvéti látványosságát szerdán avatták fel óvodások produkcióival és népzenés műsorral. Németországi szokásokra alapozva honosította meg a Tojáskút hagyományát a Fehérvári Polgárok Egyesülete, melynek tagjai idén is sokat dolgoztak a dekoráción. Két napja a zöld ágak, tegnap pedig a míves tojások is felkerültek a kútra. A szervezet célja, hogy az húsvét közeledtével szeretetet, élményt adjanak a Belvárosban sétálóknak – mondta kérdésünkre Palkovics Lajos, az Egyesület elnöke. Szerdán kora délután tartották az avatóünnepséget, melynek keretében Körmöczi Jánosné egyesületi tag köszöntötte a résztvevőket, és beszélt a húsvéti hagyományokról, dalos-táncos műsort adtak a Felsővárosi Óvodába járó gyerekek, majd Varró János népzenész szórakoztatta a közönséget tekerőlantos muzsikával. A programon részt vett Szabó-Bakos Györgyné, a Belváros önkormányzati képviselője, illetve nagy számban jelen voltak az Egyesület tagjai és a kisgyermekek szülei, nagyszülei.