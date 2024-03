Egy korábbi tévéműsor, a Beugró alapötletén indult útjára az Ugorj be most! Székesfehérváron. A Petőfi Kultúrtanszék falai között megrendezett eseményt Mészáros Attila alpolgármester nyitotta meg március 18-án este. Ahogy mindig, most is a Vörösmarty Színház színészei álltak a közönség elé. Kiss Diána Magdolna, Varga Gabriella, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor neve, illetve a játékos előadás sok nézőt vonzott.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A teltház nem csak az előadók és a szervezők számára volt jó hír, hanem az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központnak is, ugyanis a vidám, sok nevetéssel fűszerezett, sikeres este teljes bevételével a központot támogatta a szervező, vagyis az Értékmentők csapata.