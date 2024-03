Király István főigazgató, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban rendezett ünnepi koncerten, köszöntőjében megemlékezett az alapítókról, az iskola névadójáról, valamint a történelem viharos időszakáról is. Kulcsfontosságúnak nevezte azt az elhivatottságot, amely az intézményt és a zeneiskola közösségét jellemezte az eltelt 110 évben. Mint fogalmazott: – Sok minden változott, de a zene és a zeneoktatás iránti szenvedélyünk és elkötelezettségünk minden akadálynál mindig erősebbnek bizonyult. Iskolánk falai között generációk nőttek fel, akik különböző hangszereken tanultak meg játszani, de a tanáraink odaadása és szakértelme nélkül ez nem lett volna lehetséges. Most pedig itt vagyunk a 21. században és virágzó közösségként ünnepeljük az intézmény fennállását – fűzte hozzá.

Cser-Palkovics András polgármester elismerő oklevelet adott át Király István főigazgatónak a Hermann László Zeneiskola 110 éves évfordulója alkalmából.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az iskola a régióban, a vármegyében és a városban betöltött 110 éves szerepét és jelentőségét emelte ki, amely több generáció zenei nevelését és fejlődését öleli fel. Beszélt továbbá a zene érzelmi értékéről is, amelyet hallva és a fiatal tehetségeket látva, képes mosolyt csalni az ember arcára. A város polgármestere köszönetet mondott azért is, hogy az ifjú tehetségek rendszeresen kiveszik a részüket Székesfehérvár közösségi életéből, gazdagítva ezzel, a város kulturális életét is. Ünnepi gondolatait követően pedig, elismerő oklevelet adott át Király István főigazgatónak, az intézmény fennállásának 110. évfordulója alkalmából.

A gálaest a köszöntőket követően is emelkedett hangulatban folytatódott. A hangverseny nyitányaként száz hegedűs, valamint Varga Bence marimba, Vajda Zsuzsanna zongora közös játékában csendült fel Balázs Árpád Hang-sorozója, majd a Tavaszi szél vizet áraszt című népszerű népdalt is eljátszották a színültig telt teremben. Öröm volt megtapasztalni, hogy a műsort úgy állították össze a szervezők, hogy kicsik és nagyok egyaránt színpadra léphessenek szólóban vagy többedmagukkal, hogy közös zenélésük által valóban közösségi élményben részesülhessenek az esemény résztvevői. Ehhez mérten az ünneplő intézmény fúvós- és vonószenekara, kórusa, népzene és ütőtanszak növendékei is megcsillogtathatták tehetségüket, zenei tudásukat a megjelent zenebarátok előtt, méltó módon adózva a nagy elődök emléke előtt, valamint megünnepelve ezt a jeles évfordulót.