Ha valaki orvos, akkor eleve feltételezhető, hogy él benne az a vágy, hogy másoknak segíthessen – esetleg nem csupán fizikálisan, hanem más módon is. A székesfehérvári traumatológus-kézsebész, Szarvas József azon doktorok közé tartozik, akik nem csupán a szakmájukon belül, hanem azon túl is segíteni, támogatni szeretnének embereket, jó ügyeket. A szaktekintély hírében álló orvos neve egy éve összeforrott a jótékony célt szolgáló Viktória Pódiummal, amelynek indulásáról Szarvas doktor így mesélt:

– Nemrég meghívtak a Mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítványába, amely a Viktória Rehabilitációs Központ épületének a gazdája (a fenntartó és működtető a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete – a szerk.). Az ott folyó munka szervezése nem az alapítvány reszortja, elsősorban arra koncentrálunk, hogy megőrizzük, javítsuk az épület állagát. Jelenleg sok kisebb felújításra lenne szükség, ilyen például a fűtésrendszer és a vizesblokkok felújítása, vagy az előadóterem hőszigetelése, csinosítása. Ezek a munkálatok sokba kerülnek, a központ támogatásának egyik módja pedig az, ha valaki eljön a Viktória Pódium estjeire, és ott tetszőleges összeggel (az ajánlott adomány 2000 forint) hozzájárul az alapítvány céljainak megvalósításához. Ennek a programsorozatnak az ötlete akkor fogalmazódott meg bennem, amikor körülbelül másfél éve részt vettem a központban egy, a fogyatékkal élők világnapja alkalmából szervezett műsoron, amely igen felemelő élményt jelentett nekem. Azt gondoltam utána: hasonlót lehetne többször is szervezni, mert a helyszín alkalmas arra, hogy sokan jöjjenek össze egy-egy műsor apropóján. Kulturális jellegű, könnyen emészthető programra gondoltam olyan alkotók, művészek meghívásával, akik nem feltétlenül profik – de azok is lehetnek –, ám minőséget produkálnak.

– Hogyan kezdett bele a szervezése, és hogyan épül fel egy-egy ilyen est?

– A dolog úgy indult, hogy kezdetben magam hívtam meg szereplőket a környezetemből, illetve a páciensi körömből. Mára már a törzsközönségből és az ismeretségi körömből is kapok időnként ötleteket ahhoz, hogy kik lépjenek fel. A műsort alapvetően úgy képzeltem el, hogy minden alkalommal van egy zenés produkció – szólistával vagy zenekarral, csoporttal –, egy irodalmi rész, aztán egy táncos, vagy valamilyen szempontból érdekes ember, zárásként pedig egy képzőművész vagy kézműves. Ez a szerkezet mára három blokkra szűkült, hogy mindenkire több idő jusson. Fő szempont a változatosság és a sokszínűség. Igyekszem mindenkit a magam módján bemutatni, és hagyni bemutatkozni. Az est végén egy kis beszélgetés is van, hogy valóban klub jellegű legyen az alkalom. Vannak segítőim is, például a feleségem, Zsuzsa, aki a háttérből támogat, illetve olykor kisebb vendéglátással készül. Más a plakát elkészítésével vagy az online hírveréssel, a meghívók kiküldésével van a segítségemre.

– Mennyire tudják bevonzani a közönséget, köztük esetleg a fiatalokat, és mennyi támogatás szokott összejönni?

– A műsor nem nyugdíjas klubos jellegű, hiszen a fellépők is sokszor a fiatalabb korosztályból kerülnek ki. A közönség soraiban azonban inkább az idősebbek ülnek, de azért szép számmal van középkorú, illetve fiatal. A ház lakói, a mozgássérültek közül is megjelennek néhányan. Egy-egy est alkalmával 60-110 ezer forint is összegyűlik, ami igen szép eredmény. Ám ez változhat, például akkor, ha egy képzőművész fölajánl megvételre egy alkotást, és annak bevétele is az alapítványhoz kerül.

– Mi lesz a következő, áprilisi Viktória Pódium kínálata?

– A közönség Endl László zeneszerzővel és zongoraművésszel, Simonyi Cecília grafikussal és Máhr Ferencné Cicus fazekassal találkozhat majd.

– Úgy hallottam, újabb terve is van. Elárul erről valamit?

– Alsószentiváni származású vagyok. Van ott egy Mária-kegyhely, amelyet pár éve nagyon szépen felújítottak, kialakítottak egy szabadtéri miséző helyet is. A környezet nagyon alkalmas a hely szelleméhez méltó programok rendezéséhez. Így az jutott eszembe: nyaranta egy-egy napon műfajtól és felekezettől független keresztény zenei találkozót is lehetne szervezni. A helyi önkormányzat támogatja az ötletet, akárcsak a helyi plébános és az Alsószentiván Községért Egyesület, így ezen a nyáron, augusztus 10-én „Egy húron…” címmel létre is jöhet az első zenei találkozó, melyre várjuk a szereplők jelentkezését. Az esemény fővédnöke Spányi Antal megyés püspök.