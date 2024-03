A Szájon lőtt tigris című darabot Rejtő Jenő élete és művei alapján Olt Tamás és Vaszkó Bence írta. Amint a színmű plakátja hirdette: „Olt Tamás Rejtő Jenős, sanzonos, kalandos, légiós, fordulatos, tizennégy karátos estje, zenékkel és minden bizonnyal!”. A teltházas előadás nézői fordulatos, emlékezetes alakítást láthattak.

Olt Tamás, a Karinthy Színház ügyvezető igazgatója, aki 2024-ben megkapta a Jászai Mari-díjat munkája elismeréséül, díjátadása után Fülén szerepelt először munkájával. Az előadást zongorán kísérte Grósz Zsuzsanna zongoraművész, a hangmester tisztét Varga Zoltán, a világosítóét Pusztai Béla töltötte be.

Körszakáll és tigrisbunda

Fotó: Miskei Rita

Olt Tamás írta, mondta Rejtő Jenővel kapcsolatosan:

– Amikor alig húsz évesen a nizzai egyetemre ösztöndíjat nyertem – nem, nem a makaó nevű szerencsejátékon, ami miatt a mai napig fenntartással kezelnek a hamiskártyások –, elsétáltam néhányszor a kikötőbe, ahol láttam ezt-azt. Pár alkalommal magam is leültem a Palais Royal lépcsőire, ahol emezzel meg amazzal találkoztam. Korzóztam a Lafayette csarnokaiban, ahol emilyenhez és amolyanhoz volt szerencsém, és megállapítván, hogy épelméjűekre nem lehet világfürdőhelyet bazírozni, felcsaptam A tizennégy karátos autót, és eldöntöttem, hogy ez a pesti nagydumás srác nekem örökre a barátom. És az a hagyaték, amit ismerünk, bőven elég ahhoz, hogy száz estet, színdarabot, képregényt, mozifilmet készítsünk belőle. Mi több, nem csupán lehetőségem, de kötelességem is szólani a barátomról, akivel soha sem találkoztam, és akiről oly keveset tudnak a konzumműveltség általános hordozói. Szóval kíváncsian várom, hogy közelebb jussunk a válaszhoz, melyhez a kérdés: No, de ki is ez a rejtélyes Rejtő Jenő?