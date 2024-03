A megyei svábság kincsesládája előbb született meg, mint a bakancslista, de a cél itt is ugyanaz: megismertetni, közelebb hozni a 21. századi felnőttekhez és gyerekekhez a Fejér megyei svábság történetét, értékeit, hagyományait. – A ládába a Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületébe tartozó 15 sváb település tette bele azokat a tárgyakat, könyveket, viseleteket, leírásokat, amik rá leginkább jellemzők – mondta Pats Krisztina, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalának Fejér vármegyei regionális irodavezetője, aki azt is elárulta, az ötlet csak részben az övék, az alapgondolatot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egyik hasonló projektje adta.

A láda tehát 15 „kincset” rejt. Benne van – a teljesség igénye nélkül - a vértesboglári fülesfánk sütéséhez használt forma, egy szári fehér fejkendő, a helyes felkötéséhez tartozó leírással és egy 1929-es, német Bibliával, az etyeki viselethez tartozó kötények, a kvircedli sütéséhez használt fa forma Pusztavámról, egy mányi sváb esküvő leírása fotókkal, de a székesfehérvári felsővárosi sváb közösség történetéről szóló könyv is. A ládát tavaly októberben indították útjára, hogy végigjárja a megyei sváb közösségeket, vagyis már nagyjából félúton jár. A ládában található egy kis füzetecske is, amelyben ötletek olvashatók arra, hogyan lehet a láda tartalmával pl. iskolai tanóra keretében dolgozni.

A héten a gánti általános iskola alsós korú diákjainál vendégeskedik a „Schatzkiste”. – Ez a kincsesláda olyan emlékeket és örömöket rejt, amik azok számára is örömet okoznak, akik felnyitják és kézbe veszik a benne lévő tárgyakat. A láda tartalma kreatívan és interaktívan segíti az óráinkat, illetve bizonyos tananyagok elsajátítását. A projekthét keretében készítettünk videót az első kinyitásról, terveztünk és rajzoltunk falvédőt, kvircedli formát, de táncoltunk és énekeltünk is. Zárásként pedig a helyi német nemzetiségi önkormányzat segítségével meg is sütjük a kvircedlit – mesélte az iskolában Keindl Anita, német nemzetiségi tanítónő.

A „Schatzkiste” tartalmát március 9-én szombaton 15 órakor a gánti műveődési házban is bemutatják az érdeklődőknek, ahol a vendégeket süteménnyel, forraltborral és meleg teával kínálják. A láda aztán az óvodába kerül a következő hétre, majd Vértesbolgárra viszik tovább – az lesz a tizedik helyszín. Miután körbeért a megyében, a benne lévő tárgyak digitális formában is felkerülnek az online térbe a hozzájuk tartozó történetekkel és a róluk szóló információkkal együtt.