„Megannyi félte őrzött, megkopott fénykép,/ letűnt idők ékes nyoma/ mesél a múltról s az emberekről,/ akiknek egykor itt volt az otthona./ Küzdöttek ők csatában és a sorssal,/ bennük élt a hit, a remény és a szeretet,/ emléküket őrzi a jelen és a jövő, nevükhöz méltó a megbecsülés és a tisztelet” – ezt a verset maga a gyűjtő írta ahhoz a gyűjteményhez, amely jelenleg is látható a gárdonyi Nemzedékek Házában.

– Az 1880-as évektől kezdődően találhatóak fotódokumentumok abban a gyűjteményben, melyet nyolc éve gyűjtöttem össze fáradságos munkával – árulta el a feol.hu-nak Ignáczné Jung Ágnes, a kollekció egykori gondozója, amely ismét helyet kapott egy gárdonyi kiállítótérben: a Nemzedékek Háza falain. Azért csak egykori – derül ki a beszélgetés során –, mert még akkor Gárdony városának ajándékozta a gyűjtő a darabokat.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– Szinte minden házhoz elmentem itt Gárdonyban, s mivel sokan ismernek, hiszen tősgyökeres gárdonyi vagyok, így sikerült két hónap alatt közel 2 ezer fotót és egyéb dokumentumot begyűjtenem – meséli az asszony, aki saját családja fotóarchívumából is ajándékozott darabokat a városi kollekció számára. Ezeket szívesen mutatja, a róla készült fotó is a családi felvételek mellett készülhetett el.

Gárdony teljes területéről, de még Agárd egy részéről is található fotó a gyűjteményben, melyek közül több mint 130 fotó megtalálható egy két évvel ezelőtt kiadott kötetben, a Mesélő múltban is. A most kiállított merítés gárdonyi családokról, helyi épületekről mesél az újabb generációk számára is.