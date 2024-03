A Nemzeti Művelődési Intézet által 2014-ben indított Pajtaszínház célja a valaha oly erős magyar falusi színjátszó hagyományok újjáélesztése. Ehhez a programhoz csatlakozna most Vértesboglár. Ez is azok közé az ötletek közé tartozik, amellyel a – most már nem annyira új, de mindenképpen új szemlélettel és nagy lelkesedéssel dolgozó – művelődésszervező, Jersey Dia szeretné megmozgatni a község lakóit, így biztosítva számukra egy újabb lehetőséget a kikapcsolódásra, a feltöltődésre, egy közösséghez való tartozásra. – Nincs semmi megkötés, elvárás, a lényeg, hogy hozzunk létre egy olyan közösséget, aminek a tagjai szeretik a színjátszást, a kultúrát és szívesen részt vesznek kisebb előadásokban, amiket a maguk, vagy akár az egész település örömére adnak elő – foglalta össze a lényeget Jersey Dia, aki mindenkit vár kortól és nemtől függetlenül a boglári Pajtaszínházba!

- Azt is el tudom képzelni, hogy műfaji megkötés nélkül hozunk létre előadásokat a tagok képességeinek és komfortzónájának megfelelően. Vagyis mindenki olyan szerepet kap, amiben jó. Mindegy, hogy bábbal a kezében tud megnyilvánulni, táncban vagy énekben érzi jól magát, vagy szöveges részeket is vállal egy-egy darabban – tette hozzá. A foglalkozásokat kezdetben az NMI által biztosított szakember mentorálja, aki egy idő után „elengedi majd a csoport kezét”.

Érdeklődők vannak, ám konkrét jelentkező még nem akadt. Határidő nincs, a művelődési házban bátran lehet jelentkezni!