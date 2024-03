– Fontosnak tartjuk a közösségépítést, hogy minél változatosabb tevékenységekkel vigyünk színt a településen lakók életébe, amihez ezek a pályázatok is hozzájárulnak, és jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy az intézményünkben működő nyolcféle szakkör tagjai együttesen, egy közös alkotást hozzanak létre. Ötletével és munkájával mindenki segítette a megvalósítást – tette hozzá.

Az „Egyszer volt, hol nem volt...” – a népmesék varázslatos világa című felhívásra készített pályamunka valódi közös alkotás volt: a nemezelés, a vesszőfonás, a mézeskalács készítés, a szövés kereten, a kötés gyönggyel, a csuhé, a gyertyakészítés, a natúrkozmetika, valamint a bútorfestés szakkör tagjai is részt vállaltak a remekmű létrehozásában.

– Olyan mesét választottunk, amelyben meg tudnak jelenni szakköreink tagjainak alkotásai. A Mátyás király meg az igazmondó juhász című mesére esett a választásunk, s mindegyik szakkör lelkesen tervezte, mivel járulhat hozzá a mese megjelenítéséhez. A forgószínpad lehetővé teszi a több helyszínen játszódó mese megjelenítését, a mozgatható figurák, eszközök interaktívvá teszik a mesét, így a gyerekek is tudnak játszani vele. Sok olyan része van a pályaműnek, amely létrehozásához többféle szakkör tagjai fogtak össze, hiszen a királyok ruhája gyapjúból, nemezeléssel, a testük vesszőből, vesszőfonással készült, a koronájuk pedig a kötés gyönggyel szakkörösök alkotása. Még a natúrkozmetika szakkörösök munkáit is meg tudtuk jeleníteni, hiszen szépségápolási szerekre a királylánynak is szüksége van, de az állatok sem mellőzhetik a tappancsvédő krémet. Igazi csapatmunkával készült el a pályázati anyagunk, ami az egész szakkörös közösségünket megerősítette – mesélt a munkafolyamatról az intézményvezető.

Az aprólékos részleteket is precízen megjelenítő alkotás a szakértő zsűri tetszését is elnyerte, a seregélyesiek pályaműve bekerült a díjazott alkotások közé, és ott lesz a Lakitelken, március 12-én megnyíló kiállításon.