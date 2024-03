– Az ötletet az adta, hogy nagyon nagy érdeklődés volt az adventi vásáron tavaly decemberben. Nem csak a látogatók, de még az árusok is úgy köszöntek el, hogy ugye lesz húsvétkor is? – mondta a FEOL megkeresésére Karácsony András művelődésszervező, aki nagy örömmel számolt be a történelmi esemény előkészületeiről és magáról a rendezvényről is.

Döcögősen indult, de aztán élettel telt meg a piactér.

Fotó: Karácsony András

– Már januárban nekiálltam az árusok toborzásának és a rendezvény szervezésének. Decemberben még javában ettük a vásárban a sült kolbászt, amikor kitaláltuk hogy húsvétkor lángos sütés lesz. Így a már megszokott csapatot kértem fel a sütésre, akik felvették a Kálozi Kukták csapatnevet, mert már annyira összeszokott a banda, hogy saját, egyedi kötényük is lett. A csapat egyik tagja sajnos lesérült a rendezvény előtt, neki ezúton is jobbulást kívánunk, s bár tudjuk, hogy majálisi sütésre nem valószínű, hogy számíthatunk rá, de lesz még Kálozon bőven sürgés-forgás. Húsz árus érkezett a szombat délutáni vásárra. Rengeteg húsvéttal kapcsolatos dekorációt, kelléket, textil termékeket, húsokat, sajtokat, kerámiákat, kürtős kalácsot és rétest és még sok egyebet lehetett vásárolni. Először kicsit döcögve indult a vásár, aztán 16 órára hirtelen nagyon sok ember lett, és kígyózó sorok alakult ki az önkormányzat által finanszírozott ingyenes lángos pultjánál. Jövőre jön a folytatás! – zárta gondolatait.