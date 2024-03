A kétévente megrendezésre kerülő esemény a népi textíliával foglalkozók legnagyobb országos megmérettetése és találkozója, amelyre az elmúlt hétvégén került ismét sor. A találkozó szakmai része előadásokkal és konferenciákkal péntektől vasárnapig tartott a viharsarki városban, de a pályázatra beküldött alkotásokból nyílt kiállítás április 1-ig két részre bontva, két helyszínen tekinthető meg a Békés Megyei Könyvtárban és a Munkácsy Mihály Múzeumban.

A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, valamint a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által kiírt Szakrális textíliák, valamint Színhangulatok pályázatára több mint 1400 alkotás érkezett, melyből a nagyközönség 932 alkotást csodálhat meg. A zsűri a legszebb, legmívesebb darabokat külön is jutalmazta, összesen 66 díjat adott át. Közöttük van a csákvári Sigmond Gáborné Judit is, aki ruhakollekciójával – melyet maga tervezett és a hozzávaló anyagokat is ő szőtte - tavaly már elhódította a Kis fekete 2023 pályázat díját. Ez a két darabos kollekció Békéscsabán a Színhangulatok kategóriában kiemelt első díjat hozott a számára. A ruhák hangulatában készült asztalterítéshez a terítőt és a szalvétákat is Judit készítette, míg az étkészlet a csákberényi Máhr Ferencné, Cicus keze munkáját dícséri.

A ruhakollekcióhoz készült, terített asztal

Forrás: Sigmond Judit

Rajta kívül további három, a Fehérvári Kézműves Egyesület soraiba tartozó kézműves is vehetett át elismerést: Erdélyiné Horváth Gabriella egy gyapjú ágytakaróért és a hozzá tartozó négy párnáért, Szalontai-Wiktora Ramóna pedig egy borterasz-készletért (terítők, poháralátétek, pincéreknek kötények, stb.) kapott első, míg Sothy Györgyné egy faliszőnyegért második díjat. Jeszenszky Zsuzsanna Erika stólái ezúttal nem kaptak díjat, de a kiállításon az ő munkái is megtekinthetők Békéscsabán.

- Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek különféle pályázatokon és számunkra egyértelműen pozitív visszajelzés, hogy minden alkalommal van két-három díjazottunk, vagyis nagyon jó a textiles csoportunk – kommentálta a hétvégi sikereket Szenczi Jánosné a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke.