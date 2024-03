– Sportos, játékos, logikai, matematikai készségfejlesztő és szórakoztató programokat szervezünk ezekre a napokra. Azt gondolom, egyik erősségünk, amit szeretnénk továbbra is fejleszteni, az a hagyományőrzés, a nemzettudat ápolása. Ehhez kapcsolódóan külön is szervezünk programokat, melyekkel nemcsak hazánkon belül, hanem a Kárpát-medencében és azon túl élő moldvai magyarsághoz is kapcsolódunk. Az elmúlt években a pusztinai magyarsághoz kapcsolódtunk, részt vettünk jótékonysági akciókban is: a pusztinai Magyar Házban segítünk a gyerekeknek visszatanulni, és a hétköznapokban használni a magyar anyanyelvet – összegezte a Petőfi-hét programjait és az intézmény céljait Fux István iskolaigazgató.