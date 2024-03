A helyszín nem más, mint a csőszi általános iskola egyik terme, ahol egy különleges makett kiállítás várja a látogatókat egy egész héten át. A diorámák nem csupán a makettépítés mesterművei, hanem egy időutazás eszközei is, amelyekkel a történelmet szinte meg lehet érinteni. Az iskola falai között megelevenedik a település régmúltja: a hóval fedett tájak, a jeges földbe ásott lőállások, ahol a katonák az utolsó leheletig harcoltak, miközben a falvak lakosai vagy elrejtőztek vagy elmenekültek.

A kiállítás nem csak arra vállalkozik, hogy bemutassa a harci gépezetek és fegyverek makettjeit, hanem arra is, hogy a látogatók személyesen tapasztalhassák meg, milyen lehetett az élet a frontvonalban. Balázs Miklós által, az egykori harctéri szemtanúk elbeszélései alapján készített diorámák például Csősz, Dózsa György utcájának egy részletét mutatják be, ahol éppen a frontvonal élete elevenedik meg. Ezen felül a német 114/II. páncélgránátos zászlóalj előrenyomulásának egy pillanatát is megszemlélhetjük, amint Tác és Csősz között vonulnak fel egy ellentámadásra készülve. Ezeknek a maketteknek a leleményes és részletgazdag megalkotása ámulatba ejti a közönséget.

De az asztalokon sorakozó makettek között nem csak a múlt nagy harcai elevenednek meg, hanem a hadászat egyéb fontos gépei is, legyen szó földről, vízről, levegőről. Vannak itt harckocsik, tankok, repülők, hadihajók. A kiállítás színesítéseként megjelenik egy amerikai Comanche helikopter, a II. világégés masinái között az ikonikus amerikai bombázó, a B24 Liberator, a Top Gun film elhíresült harci madara a F14-es Tomcat és még számtalan más, aprólékosan megformált darab, amelyek egytől egyig lenyűgöző művészeti alkotások.