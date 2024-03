A Magyar Kamra Pálinkaház vezetője és tulajdonosa, Konrád Viktória mindig valami újdonságon töri a fejét, ha önmagában nem lenne elég a férjével együtt megvalósított családi vállalkozás, mint álom. Különleges pálinkákat főznek és gyümölcsleveket, szörpöket készítenek a legmodernebb technológiával a hagyományos stílusban emelt, tájba illő épületben. A Galagonyás a Bicskét körülölelő dombkaréjok egyike, a pálinkaház mellett és mögött öreg és fiatalabb szőlőültetvények sorjáznak, régi présházak és a szaporodó, modern lakóházak között. Nincs messze a város szélétől, gyalog is kisétálhatnak a vendégek.

Fotó: Zsohár Melinda

Viktória férje és testvérei a segítőkkel együtt alakítják ki a megteremtendő hagyományokat. Krisztina nővére és Brigitta húga támogatják a munkában, ötletekben, sógora, Ferenczi József és Viktória mindketten a főzőmesterek. A Magyar Kamra Pálinkaház széles korosztályt invitál, azokat a fiatalokat is megcélozva, akik nem éppen a szőlőhegyekben szoktak mulatozni. A rendezvények gyakran kora délután, nem este vagy éjszaka vannak, persze ha a hangulat engedi, maradnak kint a romantikus környezetben tovább. S ha már pálinka és alkohol, szót kell ejtenünk a káros magyar szenvedély alternatívájáról. A nőnapi első bulit koktélpartiként hirdették meg, nem pálinkahörpintőként, indokolta Konrád Viktória a szokatlan párosítást.

Konrád Viktória tulajdonos, vezető

Fotó: Zsohár Melinda

Koktél és parti pálinkával? A pálinka-koktélt long drinkként akarja meghonosítani náluk. Egy adaghoz a nagy pohárba csupán két cent helyben főzött pálinka kerül, ugyanitt készült szűz szirupokkal, s a többi hozzávalóval vegyítve. Meggy, lime, zöldalma ízesíti a jeges nyalánkságot, s mivel kevés benne az alkohol, s aki nem viszi túlzásba, nem üti ki magát, csak lazul, vidul tőle. A galagonyási mojitóba is szigorún két centnyi pálinkát csöppentettek, a hölgyek körében nagy népszerűségre tett szert a nőnapon. Miért tettünk volna bele rumot, idegen nemzet italát?, tette fel a kérdést Viktória, s a nőnapi siker megadta a választ. A „Mojito szerintünk” fantázianévvel illették a koktélt, hogy ne keressék benne a rumot. A másik nagy sikert a „Hungarikum koktél” hozta, amely trikolor színével nemcsak ízében, de látványában is mutatja magát. Az újdonságok jegyében a híres angliai élelmiszer-olimpiára, a Great Taste-re is benevezte Viktória két galagonyási kreálmányukat, a szilvapálinkás forró csokit és a meggyes spriccet.

„Mojito szerintünk”

Fotó: Zsohár Melinda

A Hungarikum napon kis piacként töltötték meg a napfényes udvart. Zöldségeket, gyümölcsöt, kézműves élelmiszereket, sajtot, levendulás delikáteszeket, s persze lángost, kürtőskalácsot kínáltak. Ennek nyomán kéthetente Magyar Kamra Placc néven szerveznek újabb és újabb piacot, kísérleteznek a náluk kialakítandó kínálatkör kézművesei portékáival, ami a terveik szerint védjegyükké válik. A néptáncos kislányok sem hiányozhattak az eseményről, Bicskén a Mayer Néptáncműhely szép népviseletes gyerekeinek fellépési lehetőség a hálás közönség előtt. És a tavasz több volt e napon már, mint ígéret.