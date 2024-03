A Kodolányi-nap keretében, hagyományteremtő szándékkal kulturális, zenei estre került sor a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszéke, a Hallgatói Központ és a Museum Café szervezésében. A rendezvényt Mits Gergely, az egyetem Modern Zenei Tanszék tanszékvezetője és Mészáros Attila alpolgármester nyitotta meg. Ezt követően egy rövid pódiumbeszélgetésre került sor Orsovai Reni énekesnő, dalszerzővel, aki ezután egy mini koncerttel szórakoztatta a közönséget. A zene természetesen ezt követően is főszereplő volt, hiszen slam poetry és a tanszék hallgatóinak jam estje következett a sorban. A program előtt sikerült néhány szót váltani Mits Gegergely tanszékvezetővel.

Készülünk az estre, ami ha jól tudom hagyományteremtő jelleggel kezdődik, pontosabban folytatódik?

Így van, újra kezdjük, nagy újrakezdők vagyunk! Amikor 2007-ben megalakult a Modern Zenei Tanszék egyből elindultunk egy hasonló rendezvénysorozattal, különböző tematikák mentén. Aztán ez valamiért abba maradt, talán kifogytunk az energiából, nem tudom. De bízom benne, hogy most pár év elteltével, sikerül újra indítani és szép hagyományt tudunk teremteni.

Mit adhat a diákoknak a rendezvénysorozat?

Lehetőséget, rutint, szakmai gyakorlatot, mindent ami egy színpadra készülő embernek fontos lehet. Terepen lehet megtanulni legjobban a zenélést, amikor van közvetlen visszajelzés, amikor megtapasztalod milyen az együtt játék, amikor valami nagyon jól szól és sikerül, vagy esetleg éppen nem.

A beszélgetésünket követően a megnyitó alkalomra került sor, ahol már sokan gyülekeztek a kávézó felső emeletén, készülve a zenés alkalomra! A műsor vége felé pedig sikerült néhány szót váltani a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb énekesnőjével, Orsovai Renivel is!

Reni, számodra mit jelent a Kodolányi?

Nekem a Kodolányi csupa pozitív emlék! Csak a zene! Nagyon boldog vagyok, hogy ebbe az iskolába járhattam, és annak pedig különösen, hogy amit ott tanultam, azt tovább tudom adni a tanítványaimnak.

Azt mondtad a pódium beszélgetés alkalmával, hogy írjanak a diákok saját dalokat, ez egy fontos üzenet volt!

Nagyon fontos hogy megtanuljuk az alapokat, de eljön egy pillanat a zenészek életébe, amikor el kell kezdeni saját dalokat írni. Nálam is így volt, és csodás érzés a saját dalaim sikerét megélni, főleg ha ezzel örömet tudok szerezni a hallgatóknak koncerten vagy más felületeken.

Hogy alakul a koncertnaptár az idei évre?

Már nagyon szépen telik a naptár, idén is rengeteg helyen lépek fel zenekaros formában és szóló előadóként is. Elkészült az új lemezünk is, amit bízom benne szeretni fog majd a közönség!