Amikor Rózsa Judit, a Füle Községért Közalapítvány elnöke elhatározta, hogy csatlakoznak a Taste Balaton rendezvénysorozathoz, nem csak egy újabb eseményt szerettek volna a naptárba jegyezni. Egy sokkal nagyobb álom vált valóra: egy elhanyagolt sufni épületének újjáéledése új lehetőségeket is mutatott. Az újító ötletből nagy tervek is születtek, amikor a közalapítvány tagjai álmodtak egy merészet: A “Nyitott Fülek Háza” elnevezésű közösségi házukkal gasztro- és rendezvény központtá avanzsálódtak és már a hétvégén be is mutatkoztak a Taste Balaton eseménysorozatának palettáján.

A Taste Balaton keretében megrendezett esemény elsődleges célja nem csupán a gasztronómiai élvezetek megosztása volt, hanem egy olyan kulturális tér létrehozása is, ahol a helyi közösség tagjai újra felfedezhetik és értékelhetik régióbeli kincseiket. Ádám Zoltán Munkácsy-díjas festőművész és diákjainak alkotásai tökéletes háttéret biztosítottak a kulináris utazáshoz, összekapcsolva ezzel a művészetet és a gasztronómiát.

A Nyitott Fülek Házának megnyitóján a vendégeket nem csak művészet várta, hanem autentikus cigányzene és a helyi gasztronómia különlegességei is. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy minden íz, minden falat az adott témához csatlakozzon. A vándor lebbencs mellett indiai ihletésű ételek is helyet kaptak az étlapon, összekapcsolódva Ádám Zoltán művészetével, aki szívügyének tekintette a cigányság sorsát és kultúráját.

– Azért esett a választás a cigány konyhára, mert a Balaton Taste rendezvény idején nyílt meg „ÁZÉ FÜLE” címmel Ádám Zoltán kiállítása, akinek szívügye volt a perifériára került cigány emberek sorsa, portrékat készített róluk, szerette zenéjüket. Így visszamentünk a cigányság őshazájába, Indiába és Avokádós csatnis indiai dhokla, Lencsés tojásos petrezselymes szendvics, és Rockfortos tormás gombás falatka is készült. Vándorlebbencset is lehetett kóstolni – mondta a közalapítvány elnöke.

A Nyitott Fülek Háza programjának sikere abban rejlik, hogy nem csak az étkezésről szól, hanem közösségi élményt is kínál. A következő hónapokban további események várhatóak, amelyek célja, hogy a Nyitott Fülek Háza és Füle még inkább a régió kulturális és gasztronómiai központjává váljon.

– Füléért Alapítványunk feladatának tekinti a helyi termelők felkarolását, piacra jutását – mesél a redezvény és az ötlet hátteréről a főszervező, majd így folytatja: – Vevői oldalon pedig az az előny, hogy sok mindent helyben lehet beszerezni, tudjuk a származását, nem utolsó sorban az ökológiai lábnyomunk is csökken helyi termékek fogyasztásával. Rendezvényközpontunk másik célja, hogy közösséget építsünk, a hagyományos értékeket újra felfedezzük, például együtt készítjük a kiállítás megnyitóra, rendezvényre a falatkákat, süteményeket.

A református templomkertben termelt levendula szörpje, a helyi sajtműhely sajtjai és egyéb tejtermékei, mézek, finom lekvárok, fűszeres ecetek is gazdára találnak a közalapítvány rendezvényein.

– Innen jött az ötlet és a lehetőség, ha ennyi mindenünk van és ráadásul a Budapest-Balaton kerékpárút is átszeli falunkat, csak 8 kilométer a Balaton, nevezzünk be a Taste Balaton rendezvényre. A Nyitott Fülek Házának célja, hogy teret adjon a helyi termelőknek, a művészeknek, és egy olyan közösségi élményt nyújtson, amely ötvözi a hagyományos értékeket az új kreatív ötletekkel. Büszkék vagyunk arra, hogy a Taste Balaton rendezvény részeként megmutathattuk, mennyi mindenre vagyunk képesek együtt, mint közösség – összegezte a tapasztalatokat Rózsa Judit.