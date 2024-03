A közös alkotás öröme

A dégi Fürge Ujjak Baráti Kör kitűnő példa erre, amely Szanyi-Nagy Zsoltné Szilvia vezetésével már több mint egy évtizede ápolja és őrzi a népi hagyományokat. A húsvét közeledtével pedig a kézműves produktumok egyre csak készülnek. De, hogy miből ered ez az elhivatottság és milyen munkákon dolgoznak? – ezt maga az érintett mesélte el.

Húsvét közeledtével a Fürge Ujjak Baráti Kör nyuszikát, tyúkocskákat, tojásokat horgolt a foglalkozásain.

Fotó: Szanyi-Nagy Zsoltné

– A kézművesség már gyermekkor óta elkísér. Nagymamáim, nagynéném horgoltak, hímeztek, subáztak, kötöttek. Én kötéssel, hímzéssel kezdtem, majd jó pár év múlva Csákváron, Anna nénitől tanultam meg a horgolás alapjait. Azóta a szerelmese lettem. Ez adta az ötletet, hogy létrehozzak egy olyan csoportot, melynek tagjai egymástól leshetik el a különböző fortélyokat és közösen élhetik meg az alkotás örömét. Ennek már 12 éve. Azóta rendszeresen járunk össze, hol többen, hol kevesebben. Van aki a saját alkotásán dolgozik, van amikor egyformát készítünk. Mindig attól függ, milyen alkalomra készülünk. Húsvét közeledtével mi most nyuszikát, tyúkocskákat, tojásokat horgoltunk – mondja lelkesen, majd a fogásokba is beavat: – Ezek elkészítéséhez azért már gyakorlat szükséges. A mintákat az internetről mentjük le és mint egy sorvezető használjuk, de leírást is találunk a világhálón hozzá. Fontos a precíz és igényes munka, melynek eredményei a különböző figurák, vagy éppen a műanyag tojások, amelyeket szintén körbehorgoltunk. Az utóbbit például barkaágakra is elhelyezhetjük, de a locsolóknak is szép, egyedi ajándék lehet. A horgoláshoz, kötéshez azonban sok időre van szükség, ezért nagyon nehéz bevonni a gyerekeket, mert nincs azonnal sikerélmény. Ezért otthon a családok más technikával is tudnak készülni az ünnepekre, ilyen például a tojásfestés, amelyet bárki könnyen megtanulhat, nem igényel nagy tapasztalatot vagy kézügyességet. Az egyik legegyszerűbb módszer a boltban kapható tojásfesték, amivel bármilyen színűeket készíthetünk, így a tojások már önmagukban is nagyszerű dekorációként szolgálhatnak majd, otthonunk ékei lehetnek. De aki nem akar sokat bajlódni, a megfőtt tojásokat alkoholos filctoll segítségével is feldíszítheti figurákkal, vagy névre szólóan. Jó alkotást mindenkinek!

Kovács Gabriella szinte bármiből képes díszt varázsolni, ahogy tette a húsvét közeledtével is: nyuszis ajtókopogtató mindösszesen fél óra alatt.

Fotó: Kovács Gabriella

Használd fel újra!

Kovács Gabriella szintén dégi lakos, specialitása, hogy képes szinte bármiből díszt varázsolni: – Gyermekkorom óta szeretek kreatívkodni! Számtalan technikát kipróbáltam már az évek során – üvegfestés, tájkép festés, batikolás –, mégis ami a legközelebb áll hozzám, az a saját gondolataimból szőtt kreatív alkotásaim. Mindig szakítok időt arra, hogy kedvenc időtöltésemnek hódolhassak A legszebb számomra az benne, hogy egyedi dolgok születnek, olyan szerzemények, melyek másoknak biztosan nincsenek, mivel két ugyanolyan dolgot, soha sem csinálok! Az alkotásaimban megtudom élni a nyugalmat, vissza tudok vonulni saját világomba egy zsongással teli nap után, és testet öltött elképzelésem megvalósítása, boldogsággal töltenek el. Ami még nagyon jó benne, hogy minden egyes dolog amit készítek, gyors sikerélményt ad, hiszen sokszor sajnos pont az idő az, ami gátolja kreativitásunkat. Bármiből képes vagyok valamit kihozni. Ilyen például ez a nyuszis-húsvéti ajtókopogtató. Megláttam egy szalmakalapot és egyből azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit is lehetne belőle kihozni, így tavasz, húsvét közeledtével. Így készült el röpke fél óra alatt egy aranyos kis kopogtató! Nem kellett más hozzá csak egy kis kreativitás, néhány virág, szalma, fürjtojás és ragasztó. Mindenkinek ajánlom, ha egy kis ideje engedi, engedje szabadjára gondolatait és kikapcsolódásként, akár újrahasznosítás szempontjából is, kreatívkodjon! Nem csak feltöltődik tőle az ember, de gyönyörű dolgokat hozhat létre! Boldog és áldott húsvétot kívánok mindenkinek!