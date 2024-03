A népzene szeretete mellett az amatőr tehetségek támogatását is a zászlajára tűzte a Fejér vármegyei település. A csóri Petőfi Sándor Művelődési Ház és Közösségi Színtér a székektől a színpadig megtelt az első Csóri Csuka Népzenei Ki-Mit-Tud versenyen. A rendezvény nemcsak a helyiek, hanem a környező települések figyelmét is felkeltette – felülmúlva a szervezők legmerészebb álmait – miközben úgy tűnik, új fejezetet is nyitott a település életében.

Báthory László, a Csóri Csuka Népdalkör vezetője és a verseny ötletgazdája, valamint Gombaszögi-Szalai Tímea, a Csóri Levendula Természetjáró Egyesület elnöke meséltek a Feol.hu-nak a rendezvény színfalai mögötti történetekről.

A Csóri Csuka Népzenei Ki-Mit-Tud születése

László – aki már több mint három évtizede a Vadrózsa Citerazenekar oszlopos tagjaként a népzene megszállottja – arról mesélt, hogy miként született meg az amatőr tehetségkutató ötlete, a nyugdíjasokból álló népdalkör vezetése során, míg Tímea a természetjáró egyesület elnöke, az infrastrukturális támogatásról és a szervezési nehézségekről beszélt, amelyek nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre.

– A népdalfesztivál is azért született annakidején, hogy azokat az embereket, akik otthon mindenféle lázban égnek – izomláz, lámpaláz – , azok mozduljanak ki otthonról és mutassák meg a tehetségüket – mesélt az előzményekről humorosan a népzenész, majd így folytatta: – És azt sem lehet elfelejteni, hogy ilyen alkalommal emberi kapcsolatok, barátságok is születnek, ami rendkívül fontos. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok alvó tehetség az ilyen alkalmakkor akár egy komolyabb karrier felé is elindulhat, csak egy kis lökés kell nekik.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A szervezők meglepődése

– Hatalmas volt a meglepődésünk – mondta Báthory László, az amatőr tehetségkutató-verseny ötletgazdája, mikor a rendezvény sikerére kérdezek.

A szervezők meglepetésére rengetegen jelentkeztek: az első Csóri Csuka Népzenei Ki-Mit-Tud versenyen 18 csapat, közel 90 amatőr fellépő lépett színpadra, akiknek előadásait a magas színvonalú produkciók mellett a népviseletek gazdagsága is felejthetetlenné tette. De nem csak az előadások lettek meghatározói a hagyományteremtő tehetségkutatónak.

A verseny utáni rögtönzött "after party" is örök emlék maradt. Míg a zsűri elvonult megtanácskozni az eredményeket, a versenyzők átrendezték a nézőteret, hangszert ragadtak nézőkkel együtt énekeltek, táncoltak, zenéltek, mintha nem is egy verseny, hanem egy nagy folklór fesztiválon lennének. Ebben a pillanatban mindenki egyenlő volt: nem voltak győztesek és vesztesek, csak emberek, akik megosztották egymással a zene szeretetét.

– Ezen felül felemelő volt részesének lenni az érzelmek hullámzásának az egyes pillanatokban érzékenyült el Tímea és meghatottan emlékezett vissza a győztes mezőszilasi alsós gyerekekre, akik könnyek között ölelték egymást, miközben a zsűri döntése alapján átvették az első díjat.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A Csóri Csuka Népzenei Ki-Mit-Tud jövője

A szervezők nem tagadják, hogy a verseny sikerének kulcsa a közösség összefogása volt, szeretnék, ha a kezdeményezés láncreakcióként terjedne el más településeken is, hagyományt teremtve ezzel. Az első rendezvény tapasztalatai alapján a jövőbeli tervek között szerepel a jövő évi verseny időpontjának módosítása, hogy a tavaszi időben még többen élvezhessék a rendezvényt. A kategóriák bővítése is szóba került az egyéni és a csoportos előadók számára.

– Annyira sokan voltak már az első alkalommal alig fértek el a művelődési házban – idézi fel a hétvégét Tímea – Ezért úgy döntöttünk, hogy jövőre pár héttel későbbre tervezzük a verseny időpontját, megvárva a kellemes tavaszi időt. A művelődési ház mögötti területen állítunk sátrat, ahol kényelmesen elfér majd mindenki. A versennyel egybekötve, – mint ahogyan a népzenei fesztiválon is tettük – kézművesek bemutatójával és vásárral is tervezzük színesíteni a rendezvényt.

A kategóriákat is kibővítik: nem csak felnőtt és gyermek kategóriában lehet majd indulni, de lehetőség lesz egyéni és csoportos ének, zene, tánc kategóriában is nevezni. Az előzetes tervek szerint a versenyt egy év múlva már egésznaposra bővítik.

A Csóri Csuka Népzenei Ki-Mit-Tud azonnal közösségépítő eseménnyé vált, ami lehetőséget biztosít a fiataloknak és az idősebb generációnak egyaránt, hogy bemutassák tehetségüket, és ezzel inspirálják a jövő zenészeit.