Az avar kor rejtélyeinek feltárása lesz a középpontban a jövő héten induló háromrészes előadássorozaton. A sorozat első állomása – amelyet március 26-án, kedden 17:00 órakor tartanak a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyen – Szücsi Frigyes régész-történész által vezetett bevezető előadással indul. Az előadó különleges hangsúlyt fektet az avar kor történeti és régészeti kutatásainak aktualitásaira, különös tekintettel a magyar etnogenezis szempontjából kulcsfontosságú időszakra.

Az előadás után érdeklődve Szücsi Frigyes a feol.hu-nak kifejtette, hogy az előadássorozat első részében különös figyelmet szentel a vitás kérdésekre, és ígérete szerint a résztvevők tájékozottan távozhatnak majd, még akkor is, ha eddig nem is voltak jártasak a témában. Mint mondta, célja, hogy a történelmi kontextusban mutassa be az avarok lenyűgöző történetét, politikai elitjük kiemelkedő szervezettségét és tehetségét, amellyel menekülésüket belső-Ázsiából diadalmenetté változtatták, előadásának végén pedig az avar és magyar kontinuitás kérdését is érinti.

Az előadássorozat további részeiben a Csákberény-Orondpusztán és az Arató-szérűn elhelyezkedő temetőrészletek ásatásainak eredményeit is megismerhetik.

Az előadás díjmentesen várja a hallgatókat.