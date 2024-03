Pazar csipkéi és brossai már a dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban is lenyűgözték a szemlélődőt, ám Ruppert Sándorné Marika most bemutatta színházi táskagyűjteményét is. Ezúttal azonban nem egy kiállításon tette ezt meg, hanem közösségi oldalán, hogy elmondja: iparművészeti szempontból is értékes kollekciója új gazdát keres. Varázslatos részletességű, kézi készítésű, gyöngyözött, ezüst kiegészítőkkel applikált darabok is találhatók a gyűjteményben, amelyet egyébként darabról-darabra bezacskózva őriz gondosan gazdájuk.

Fotó: Ruppert Sándorné

Marikának igen jó szeme van a hasonló szépségekre és ritkaságokra, mindig meglátja a valódi művészi darabok értékét. Piacról piacra, régiség vásárról régiségmvásárra járva talált rá a legtöbbre, árulta el a feol.hu-nak, ahogy azt is: ma már ismerősei, barátai is tudják, hogy milyen darabokat gyűjt, így szólnak neki, ha valahol látnak. Így jutott például egy muzeális Rotschild Klára darabhoz is, amely igazi divattörténeti emlék.

Fotó: Ruppert Sándorné

- A legtöbb darab egyszálas, selyem tűgoblein munka, a Rotschild darab pedig sötétkék csipkézett munka, melyen ezüst bross található, CR felirattal, ami Clara Rotschild nevének monogramja – árulja el a zichyújfalui tulajdonos, akinél a színházi táskák mellett tárcák, szemüvegtokok is megtalálhatóak. – Lenyűgözőnek tartom a hasonló kézimunkával készült alkotásokat, a 19. századi munkákat, amelyek a kisasszonyok, tehetősebb nők kedvelt kiegészítői voltak.

Fotó: Ruppert Sándorné

Az ok, amiért megválnék tőlük, az, hogy inkább az antik ékszerek és csipkék irányába szeretném átstrukturálni a gyűjteményemet. Mérlegeltem, hogy melyik vonalat vigyem tovább, s arra jutottam, jobban koncentrálnék erre az irányra – árulta el, ahogy azt is: akár egyben, akár darabonként is olyan gyűjtőknél lenne jó helye, akik értik és értékelik ezeket a munkákat.