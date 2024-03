A márciusi ünnepet követően a Csabdi körforgalomnál felállított szalmabála Huszár Henrikből húsvéti nyuszivá avanzsált és a Szent István és Kossuth út találkozásánál lévő füves területen is áll már az idei tojásfa, melyre szerda óta bárki felteheti a saját díszét. Sőt, erre kifejezetten buzdítják is a bicskei gyerekeket és felnőtteket. Lesz közös tojásfa díszítés is, amelyet március 27-én 10.30 órára hirdettek meg. Aki azonban szívesen venne némi segítséget a díszek elkészítésében, azt március 28-án 17 órakor várják a művelődési központban a húsvéti játszóházba, ahol hagyományos technikával tojásokat is festhetnek majd a résztvevők (a festésre váró, kifújt tojásokat azonban mindenkinek magának kell vinnie). Ezekből aztán akár a közös tojásfára is kerülhet.

Huszár Henrik után már a húsvéti nyúl jelmezét öltötte magára a szalmabála figura

Forrás: BEMKK közösségi oldala

A szervező BEMKK Petőfi Művelődési Központ felhívásában azt is ígérik, hogy díjazzák a legtöbb tojásdíszt készítő óvodás vagy iskolás csoportot, valamint a legtöbb tojást díszítő családot is. A jutalmakat a húsvéti játszóházban adják át jövő héten csütörtökön.