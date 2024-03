Beszélgetésünk elején, említsük meg zenész karrierjét, ami úgy érzem inspiráló lehetett a későbbiekre nézve.

1960-ig kell hogy visszarepüljünk az időbe, amikor is felkapott hangszer lett a gitár! Nekem is sikerült szereznem egyet, és elkezdtem Székesfehérváron egy magántanárnál tanulni a hangszer használatát. Ezzel egy időben pedig, megalakult egy kis zenekarunk is, amivel elsősorban rendezvényeken játszottunk, különböző bálokban és egyéb műsorokban. Nagyon sokat zenéltünk, de ahogy telt múlt az idő, a zenekar lassan megfogyatkozott, így aztán én is hangszert váltottam, és a gitározás helyett a szintetizátor mögé ültem be. Mind a mai napig játszom kisebb műsorokat, például a sárszentágotai nyugdíjas klub „házi zenésze” vagyok.

Mikor és hogy indulta a makettkészítés története az életében? Makettek ezek egyáltalán?

Nem biztos hogy ez a legjobb kifejezés, mivel én találkoztam már úgynevezett szakértőkkel, és ők azt mondták, hogy a makettnek valamilyen módon működnie kell! Szóval egészen pontosan én magam sem tudom megnevezni, talán miniatűr másolatoknak hívhatnánk őket, amik elsősorban dísztárgyak. 2006-ban mentem nyugdíjba, és először nem a gitárokkal hanem a fegyverek miniatűr másolataival kezdtem el foglalkozni, mivel valamiféle szépséget láttam bennük, és vágyat éreztem arra hogy ezeket is elkészítsem. Nagy siker volt, több kiállításon is részt vehettem velük. Ez után jött az ötlet, mi lenne ha gitárokból is csinálnék hasonlókat? Elkezdtem a munkálatokat, a gyerekeim pedig, mikor meglátták, hogy mibe kezdtem, megajándékoztak a „Nagy Gitárkönyv” c. kiadvánnyal, ami tökéletes alapot és mintákat adott a készülő darabokhoz!

Ha jól nézem akkor a gitárokból például készültek eredeti, méretarányos, működőképes darabok is.

Igen, készítettem egy basszusgitárt és egy szólógitárt is, mindegyik működőképes, használtam is őket aktív zenész koromban, de különböző márkavédelmi okokból maradtam a miniatűröknél.