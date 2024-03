Szép számmal gyűltek össze az érdeklődők a rendezvényre ami a fehérvári reformátusok 200 éves jubileumi és ünnepi programsorozatának részeként került megrendezésre. A kiállítás több mint egy hónapon keresztül látogatható majd, egészen pontosan április 19-ig Istentiszteleti és hivatali időpontokban a Széchenyi út 16 szám alatt. Berze Jánost, székesfehérvári lelkipásztor, a Budai úti gyülekezet vezetőjét is megkérdeztük a rendezvényről.

Áldott alkalomra gyűltek össze és került sor, ami már első pillanataiban is a csodára utalt!

– Igen, én is így gondolom. Egy igei köszöntővel, mondhatni áhítattal kezdődött az alkalom, amit Brunner Vilmos tartott, és az Apostolok cselekedeteiből a pünkösdi történetet idézte a jubileum kapcsán, utalva a közösség születésére, és hogy Isten, hogy hívta létre Jézus megváltó munkája által a keresztény egyházat, illetve hogy hasonló csodaként élték meg a fehérvári reformátusok is, hogy hosszú évszázadok után, 1824. január 11-én hivatalosan is megalakulhatott a református egyház Székesfehérváron is, amiért imádságban adtunk hálát a köszöntő végén.

Fotó: Fehér Gábor

Egy előadással folytatódott a rendezvény

– Az áhítatot követően Demeter Zsófia helytörténész tartott előadást, ami nagyon részletes és egyben elgondolkodtató volt! Azt a kérdést tette fel az előadó, hogy az 1924-es megalakulása a gyülekezetnek az időben történt, netán korán vagy esetleg későn? Mind ezt a történelem eseményeinek a fényében vizsgálva, visszanézve egészen a török megszállás idejéig. Nagyon szép előadást hallgathattunk meg, utána pedig megtekintettük közösen a kiállítást.

Fotó: Fehér Gábor

Mire számíthat a látogató, aki ellátogat a tárlatra?

– Nyolc tablón olvasható, szép képekkel kísérve a gyülekezet története. Illetve a Szent István Király Múzeumtól kölcsönbe kapott tárolókban tudtunk kiállítani még, a gyülekezet életéhez tartozó tárgyakat, kelyheket, tálcákat, régi Bibliát, anyakönyvi kivonatokat., tehát mondhatom, hogy egy nagyon izgalmas és igényes, kiállításra hívunk szeretettel minden érdeklődőt.