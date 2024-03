A két előadandó vers egyikének, Radnóti Miklós halálának 80. évfordulója előtt tisztelegve idén a költőtől kell szólnia! – Minden évben van egy kötelezően választható verselvárás a versenyen, ami mellé egy szabadon válaszhatót is előadnak az indulók. Ebben az évben „leszállítottuk” a korhatárt. Korábban csak a 60 év felettieket vártuk a versenyre, de az érdeklődésre való tekintettel úgy gondoltuk, kiszélesítjük a kört, hogy többen nevezhessenek, így idén 50 év az alsó korhatár – mondta Vancsóné Dancsi Szilvia, művelődésszervező, aki azt is elárulta, a zsűri tagjai a korábbi éveknek megfelelően Zsohár Melinda, a hírlap újságírója, mellette Verbász Judit, a helyi iskola magyartanára, Almádi Istvánné, váli pedagógus és Bárányos Csaba, polgármester lesznek. Az elmúlt években nem csak hölgyek, de urak is jelentkeztek és nem csak Tabajdról, de a környékbeli településekről is érkeztek szavalók.

A másik változás, hogy ebben az évben az általános iskolás diákok is megmérettethetik magukat a Mészöly Dezső Művelődési Központban, ahol alsós és felsős kategóriában díjazzák majd a legjobbakat. A versenyt április 13-án szombaton, 14 órakor rendezik meg, jelentkezni április 5-ig lehet személyesen a művelődési központban vagy a 20/358-0379-es mobilszámon.

A szavalóversennyel párhuzamosan tartják a szintén szokásos krémessütő versenyt, amelyet tavaly már két kategóriában – hagyományos és más jellegű krémesek – rendeztek meg és idén is ezekben lehet majd nevezni. Részletek egyelőre még nincsenek, ezért aki érdeklődik a verseny iránt, annak érdemes figyelemmel kísérni a művelődési ház vagy a tabajdi önkormányzat közösségi oldalát.