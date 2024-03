A Petőfi Művelődési Központ színpadának hátsó traktusában tartják a fényes fekete zongorát. Mindenféle digitális, tökéletes hangzású zeneszerszám, hangzó eszköz áll rendelkezésre bárhol, manapság már az elektronikus orgona is hagyományosnak számít. Ám más élményt nyújt az igazi zongora! Évente újra és újra hangolják a bicskei zongorát, hát ez is különlegesség benne. Pontosan nem is tudják, mikor vásárolták a patinás jószágot, szakszerűen felújítottak, csillogó külsejével még látványosabb a fekete hangszer. A Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola javára adott csupa négykezes darabokból álló jótékonysági koncerten a művészeti iskola dráma tanszakos diákjainak verses előadásával fűszerezték a legfiatalabb hallgatóságot is magával ragadó produkciót. Mozart, Schubert, Bizet, Saint-Saens műveit játszották, s a népszerű Ragtime-ot sem hagyták ki Joplintól.

És egy kis bicskei helytörténet a zongoraművésznő bicskei kötődéséről. Szentpéteri Gabriella nagyapjának nagykereskedése volt a főutcán a háború előtt, akitől persze mindent elvett a baloldali rendszer. Két lányát csak becenevén emlegették a bicskeiek, Csöpiként és Babaként, idős korukra persze néniként, sokan ismerték és tisztelték a családot. Baba néni lánya volt Gabriella, aki már Budapesten nevelkedett, s négyéves korától tanult zongorázni. Gyorsan kibontakozó tehetsége révén megszerezte a legmagasabb zenei végzettséget, koncertezett és tanított, s a Párizsi Magyar Ház első női művész-elnöke volt. A Magyar Kultúra Lovagja (dámája), a Bicske Barátok Egyesülete tagja, a mai napig tanít: a legfiatalabb tanítványa négy, a legidősebb 86 esztendős! Évente koncertezik Bicskén, ő hazatérésnek tekinti e fellépéseket. Szakács Zoltán gyógyszerész, magas művészi fokon zongorázik, az országosan ismert orvos-zenekarnak is tagja. A két zongorista bicskei négykezes koncertje összhangról és humorral átszőtt örömzenélésről tett tanúbizonyságot.

A Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola megkerülhetetlen művészeti missziót teljesít a járásban, népszerű intézmény. A négyszázhuszonegy prelúdiumosból negyvenen dráma tanszakosok, a többség zenét tanul. Zongora, fuvola, ütősök, gitár szerepelnek a zeneművészeti ágon, valamint népi ének, citera és népi vonós hangszerek válaszhatók a népzenei tanszakon csekély térítési díj ellenében. Elhivatott művész-tanárok öregbítik a Prelúdium hírnevét. Hatéves kortól lehet beíratkozni, s nincs felső korhatár! Etyeken is működik kihelyezett oktatás mind a zenei, mind a prózai képzésben.

Guba Judit igazgató köszöntötte a jótékonysági koncerten a művészeket és a hallgatóságot, s köszönte meg saját diákjainak a verseket. Halász Éva gyógyszerész és patika-tulajdonos az iskola alapítványi elnöke, aki az intézmény működését segíti önzetlenül egy kis kuratórium élén. Az adományokból a zenetanulás feltételeit szolgálják, diákok nyári táboroztatásához járulnak hozzá, valamint a szerény körülmények között élő tehetséges gyerekeknek vásárolnak hangszert a rendelkezésre álló összeg erejéig. A négykezes-verses előadás utolsó akkordjainak elhangzása után Szentpéteri Gabriella és Szakács Zoltán elsőként nyújtották át fehér borítékban az ajándék-koncertjük mellé személyes adományukat Halász Éva alapítványi elnöknek.