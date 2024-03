Székesfehérvár, Cinema City: A három testőr Milady: 13.30, 18.10. A méhész: 20.20, 22.30. A repülő osztály: 11.00, 16.10, 19.15. Argylle: A szuperkém: 21.15. Baghead – Holtakkal suttogó: 17.40, 20.30, 22.30. Bajos csajok: 13.45. Bálnák: A bolgyó őrei: 10.00. Bob Marley: One love: 18.00. Csábító leckék: 22.15. Demon Slayer – To the Hashira Training (Kimetsu no Yaiba): 14.45. Dűne – Második rész: 10.10, 12.20, 13.30, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.15, 21.10. Emma és a fekete jaguár: 12.30. Hullaadás: 22.15. Imádlak utálni: 15.50, 20.00. Kacsalábon: 11.30. Képzeletbeli: 17.00, 19.45, 22.00. Kung Fu Panda 4 (2D): 10.00, 14.00, 18.00. Kung Fu Panda 4 (3D): 12.00, 16.00. Kutya és macska: 10.30, 15.30. Lefkovicsék gyászolnak: 11.00. Madame Web: 13.00. Mancs őrjárat: A szuperfilm: 10.15. Most vagy soha!: 10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 16.00, 17.15, 18.48, 20.00, 21.40. Semmelweis: 15.20. Téli szünet: 10.45. Wonka: 13.00.

Székesfehérvár, Barátság mozi: Nincs vetítés.

Dunaújváros, Kultik mozi: A repülő osztály: 13.15. Kutya és macska: 14.20. Dűne – Második rész: 15.00, 20.00. Kung Fu Panda 4: 16.00. Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész: 18.00. Képzeletbeli: 18.00. Most vagy soha!: 20.40.