Székesfehérvár, Cinema City: A három testőr: Milady: 13.30, 18.10. A méhész: 20.20. A repülő osztály: 16.10, 19.15. Baghead – Holtakkal suttogó: 17.40, 20.30. Bajos csajok: 13.45. Bob Marley: One love: 18.00. Demon Slayer – To the Hashira Training (Kimetsu no Yaiba): 14.45. Dűne – Második rész: 13.30, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.15. Emma és a fekete jaguár: 15.30. Imádlak utálni: 15.50, 17.45, 20.00. Kacsalábon: 13.30. Képzeletbeli: 17.00, 19.45. Kutya és macska: 15.30. Madame Web: 13.00. Most vagy soha!: 13.00, 13.15, 14.30, 16.00, 17.15, 18.45, 20.00. Semmelweis: 15.20. Wonka: 13.00.

Székesfehérvár, Barátság mozi: Kálmán-nap: 18.00. Szegény párák: 19.30.

Dunaújváros, Kultik mozi: Dűne – Második rész: 15.00, 20.30. Most vagy soha!: 15.30, 18.00, 20.00. Képzeletbeli: 18.00.